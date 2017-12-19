NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
февраля
pda
Поиск
Архив

Сотрудников ИНИОН хотят оставить без денег под предлогом выполнения майских указов
16 февраля 2018 г. | Время публикации 10:44 | Последние изменения 14:07
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудникам ИНИОН предложили написать заявление о переводе их на 0,3 ставки вместо полноценной ставки: по словам руководства, таким образом Федеральное агентство научных организаций пытается выйти из положения с выполнением майских указов президента РФ. На полноценное повышение зарплат для ученых денег нет, а самому институту продолжают грозить выселением. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Временно исполняющий обязанности директора ИНИОН Илья Зайцев заявил на заседании ученого совета, что согласно майским указам президента страны, с 2018 года зарплата каждого научного сотрудника в стране должна быть доведена до 200% от средней по региону. Однако поскольку "лишних" денег у института нет, работникам предлагается написать заявление о переводе с полной ставки на 0,3 ставки. В этом случае, по словам Зайцева, их оклады, которые в среднем составляют 24 тысячи рублей, останутся без изменения. При этом официального приказа на этот счет от вышестоящих инстанций не поступало, а сами сотрудники опасаются остаться вообще без денег.

"Переход на 0,3 ставки может быть приемлем сегодня только для пенсионеров, - вместе с пенсионными выплатами на 20 тысяч они еще проживут. Не пенсионерам, к которым отношусь я, с такой зарплатой не выжить. Все время приходится искать подработки, - жалуется старший научный сотрудник ИНИОН эксперт-германист Светлана Погорельская. - Я ловлю себя на мысли, что зря в 2000-м году вернулась в Россию из Германии, где к тому времени благополучно работала в течение восьми лет".

"ФАНО толкает нас на профанацию ради формального выполнения указов президента. Мы не хотим участвовать в этом, это имитация решения проблемы", - говорит замдиректора по научной работе ИНИОН Татьяна Пархалина. Положение усугубляется тем, что денег, по слухам, инионовцам выделили лишь на один месяц, а что будет потом, никому не известно. Между тем ученым не дают работать даже во временно выделенном здании сельскохозяйственной академии, продолжая грозить выселением.

Врио директора ИНИОНа Илья Зайцев заявил "Коммерсанту", что "некоторые сотрудники поняли информацию превратно". "Речь шла о том, что мы, безусловно, будем сокращать людей, потому что часть из них выполняет служебные обязанности не на уровне,— сказал он.— Есть объективные показатели, например количество научных статей, выполнение госзадания и т. д. Только тем, кто отстает, будет предложено перейти на 0,3 ставки". Скольких сотрудников ИНИОНа затронет сокращение ставок, Зайцев не уточнил.

В ФАНО не стали комментировать ситуацию. А директор Института физики высоких давлений РАН академик Вадим Бражкин заявил, что подобная ситуация сложилась во многих академических институтах в последние несколько лет: ФАНО проверяет выполнение "зарплатных" указов ежемесячно.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что ученым предстоит переселиться в одно из зданий Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) на улице Усиевича неподалеку от станции метро "Сокол". По словам ученых, решение продиктовано не научными мотивами, а коммерческими интересами: в цокольных помещениях нынешнего здания действуют массажный и стоматологический кабинеты, кальянная и магазин лако-красочных материалов, а на днях был объявлен еще один аукцион на аренду помещений. Вероятно, что в течение 2018 года в аренду коммерческим структурам будут сданы все пять этажей здания.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Сотрудников сгоревшей библиотеки ИНИОН выселят из здания, которое предоставило им правительство РФ
19 декабря 2017 г.
Сотрудников сгоревшей библиотеки ИНИОН выселят из здания, которое предоставило им правительство РФ
Приказ о выселении может поступить перед самым Новым годом, когда возможностей что-либо предпринять уже не будет. Здание же сдадут в аренду коммерческим структурам. Уже сейчас там действуют массажный салон, магазин и кальянная.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.02.2018   22:07
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 16 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>