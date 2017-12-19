

Сотрудников ИНИОН хотят оставить без денег под предлогом выполнения майских указов Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Временно исполняющий обязанности директора ИНИОН Илья Зайцев заявил на заседании ученого совета, что согласно майским указам президента страны, с 2018 года зарплата каждого научного сотрудника в стране должна быть доведена до 200% от средней по региону. Однако поскольку "лишних" денег у института нет, работникам предлагается написать заявление о переводе с полной ставки на 0,3 ставки. В этом случае, по словам Зайцева, их оклады, которые в среднем составляют 24 тысячи рублей, останутся без изменения. При этом официального приказа на этот счет от вышестоящих инстанций не поступало, а сами сотрудники опасаются остаться вообще без денег.



"Переход на 0,3 ставки может быть приемлем сегодня только для пенсионеров, - вместе с пенсионными выплатами на 20 тысяч они еще проживут. Не пенсионерам, к которым отношусь я, с такой зарплатой не выжить. Все время приходится искать подработки, - жалуется старший научный сотрудник ИНИОН эксперт-германист Светлана Погорельская. - Я ловлю себя на мысли, что зря в 2000-м году вернулась в Россию из Германии, где к тому времени благополучно работала в течение восьми лет".



"ФАНО толкает нас на профанацию ради формального выполнения указов президента. Мы не хотим участвовать в этом, это имитация решения проблемы", - говорит замдиректора по научной работе ИНИОН Татьяна Пархалина. Положение усугубляется тем, что денег, по слухам, инионовцам выделили лишь на один месяц, а что будет потом, никому не известно. Между тем ученым не дают работать даже во временно выделенном здании сельскохозяйственной академии, продолжая грозить выселением.



Врио директора ИНИОНа Илья Зайцев заявил



В ФАНО не стали комментировать ситуацию. А директор Института физики высоких давлений РАН академик Вадим Бражкин заявил, что подобная ситуация сложилась во многих академических институтах в последние несколько лет: ФАНО проверяет выполнение "зарплатных" указов ежемесячно.



Напомним, в конце прошлого года стало известно, что ученым предстоит переселиться в одно из зданий Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) на улице Усиевича неподалеку от станции метро "Сокол". По словам ученых, решение продиктовано не научными мотивами, а Сотрудникам ИНИОН предложили написать заявление о переводе их на 0,3 ставки вместо полноценной ставки: по словам руководства, таким образом Федеральное агентство научных организаций пытается выйти из положения с выполнением майских указов президента РФ. На полноценное повышение зарплат для ученых денег нет, а самому институту продолжают грозить выселением. Об этом пишет "Московский комсомолец" Временно исполняющий обязанности директора ИНИОН Илья Зайцев заявил на заседании ученого совета, что согласно майским указам президента страны, с 2018 года зарплата каждого научного сотрудника в стране должна быть доведена до 200% от средней по региону. Однако поскольку "лишних" денег у института нет, работникам предлагается написать заявление о переводе с полной ставки на 0,3 ставки. В этом случае, по словам Зайцева, их оклады, которые в среднем составляют 24 тысячи рублей, останутся без изменения. При этом официального приказа на этот счет от вышестоящих инстанций не поступало, а сами сотрудники опасаются остаться вообще без денег."Переход на 0,3 ставки может быть приемлем сегодня только для пенсионеров, - вместе с пенсионными выплатами на 20 тысяч они еще проживут. Не пенсионерам, к которым отношусь я, с такой зарплатой не выжить. Все время приходится искать подработки, - жалуется старший научный сотрудник ИНИОН эксперт-германист Светлана Погорельская. - Я ловлю себя на мысли, что зря в 2000-м году вернулась в Россию из Германии, где к тому времени благополучно работала в течение восьми лет"."ФАНО толкает нас на профанацию ради формального выполнения указов президента. Мы не хотим участвовать в этом, это имитация решения проблемы", - говорит замдиректора по научной работе ИНИОН Татьяна Пархалина. Положение усугубляется тем, что денег, по слухам, инионовцам выделили лишь на один месяц, а что будет потом, никому не известно. Между тем ученым не дают работать даже во временно выделенном здании сельскохозяйственной академии, продолжая грозить выселением.Врио директора ИНИОНа Илья Зайцев заявил "Коммерсанту" , что "некоторые сотрудники поняли информацию превратно". "Речь шла о том, что мы, безусловно, будем сокращать людей, потому что часть из них выполняет служебные обязанности не на уровне,— сказал он.— Есть объективные показатели, например количество научных статей, выполнение госзадания и т. д. Только тем, кто отстает, будет предложено перейти на 0,3 ставки". Скольких сотрудников ИНИОНа затронет сокращение ставок, Зайцев не уточнил.В ФАНО не стали комментировать ситуацию. А директор Института физики высоких давлений РАН академик Вадим Бражкин заявил, что подобная ситуация сложилась во многих академических институтах в последние несколько лет: ФАНО проверяет выполнение "зарплатных" указов ежемесячно.Напомним, в конце прошлого года стало известно, что ученым предстоит переселиться в одно из зданий Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) на улице Усиевича неподалеку от станции метро "Сокол". По словам ученых, решение продиктовано не научными мотивами, а коммерческими интересами : в цокольных помещениях нынешнего здания действуют массажный и стоматологический кабинеты, кальянная и магазин лако-красочных материалов, а на днях был объявлен еще один аукцион на аренду помещений. Вероятно, что в течение 2018 года в аренду коммерческим структурам будут сданы все пять этажей здания.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 декабря 2017 г. Сотрудников сгоревшей библиотеки ИНИОН выселят из здания, которое предоставило им правительство РФ

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