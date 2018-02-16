

"Активным гражданам" доверили решать вопрос о переименовании линий московского метро Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



В звуковых объявлениях принято использовать официальные названия линий, но "они тяжело воспринимаются на слух и значительно увеличивают длительность информационных объявлений", считают организаторы опроса. Цифровые обозначения более понятны иностранцам, поэтому их используют в объявлениях на английском языке.



Пользователям "Активного гражданина" предлагается проголосовать за одно из трех указанных обозначений либо адресовать решение этого вопроса специалистам. Можно выбрать и вариант" затрудняюсь ответить". В качестве экспертных приведены мнения экскурсовода Александра Усольцева, актрисы Светланы Немоляевой, участницы проекта "Музыка в метро" Лики Алексадриди, ведущего "Русского радио" Дмитрия Оленина, а также дизайнера транспортных схем и городской навигации Константина Коновалова. За сохранение исторических названий выступила только Немоляева, остальные поддержали цветовые и цифровые обозначения либо их сочетание. В проекте "Активный гражданин" началось голосование о том, как называть линии Московского метрополитена на схемах и в аудиообъявлениях. Сейчас каждая линия носит официальное название (Сокольническая, Кольцевая, Арбатско-Покровская и так далее), "народное" - по цветам ("красная", "синяя"), и цифровое с 1 до 12.В звуковых объявлениях принято использовать официальные названия линий, но "они тяжело воспринимаются на слух и значительно увеличивают длительность информационных объявлений", считают организаторы опроса. Цифровые обозначения более понятны иностранцам, поэтому их используют в объявлениях на английском языке.Пользователям "Активного гражданина" предлагается проголосовать за одно из трех указанных обозначений либо адресовать решение этого вопроса специалистам. Можно выбрать и вариант" затрудняюсь ответить". В качестве экспертных приведены мнения экскурсовода Александра Усольцева, актрисы Светланы Немоляевой, участницы проекта "Музыка в метро" Лики Алексадриди, ведущего "Русского радио" Дмитрия Оленина, а также дизайнера транспортных схем и городской навигации Константина Коновалова. За сохранение исторических названий выступила только Немоляева, остальные поддержали цветовые и цифровые обозначения либо их сочетание.



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