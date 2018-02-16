

Новый снегопад пройдет в столице в выходные Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Осадки распределятся следующим образом: вечером в пятницу - один миллиметр, в субботу - до трех миллиметров, в воскресенье - до шести миллиметров. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80-85%. С начала февраля в Москве уже выпало 55 миллиметров осадков, или 152% месячной нормы.



в свою очередь информирует, что столичный регион в конце масленичной недели окажется в теплом секторе западного циклона, температура воздуха в Москве и Подмосковье существенно вырастет. По данным синоптиков, в ночь на субботу и на воскресенье в регионе подморозит до минус 4-6 градусов, а днем потеплеет до минус 1-3 градусов. Сильный снегопад ожидается в Москве в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает Росгидромет . По прогнозу ведомства, за выходные в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков, или около 28% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 миллиметров.Осадки распределятся следующим образом: вечером в пятницу - один миллиметр, в субботу - до трех миллиметров, в воскресенье - до шести миллиметров. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80-85%. С начала февраля в Москве уже выпало 55 миллиметров осадков, или 152% месячной нормы. Гидрометцентр России в свою очередь информирует, что столичный регион в конце масленичной недели окажется в теплом секторе западного циклона, температура воздуха в Москве и Подмосковье существенно вырастет. По данным синоптиков, в ночь на субботу и на воскресенье в регионе подморозит до минус 4-6 градусов, а днем потеплеет до минус 1-3 градусов.



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