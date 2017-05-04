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Собянин назвал "ерундой" возможный рост населения Москвы из-за реновации
16 февраля 2018 г. | Время публикации 11:38 | Последние изменения 14:03
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации не приведет к росту населения столицы. По его словам, больше всего жилой недвижимости в городе скупают сами москвичи, а предложение отстает от спроса. Сама же программа реновации будет способствовать уменьшению трафика, сообщает РБК.

Столичный мэр заявил, что до 90% жилья в Москве покупается москвичами, а предложение квартир не поспевает за спросом.В связи с этим мэрия не ожидает, что программа реновации приведет к росту населения города. "Это полная ерунда. Мы не ожидаем вообще никакого увеличения населения Москвы за счет этого проекта", — сказал Собянин, подчеркнув, что в столице строится очень мало жилья - 0,25 квадратных метра на человека. По его словам, это самый маленький объем строительства в России.

В то же время мэр заявил, что жители столицы вынуждены сами уезжать из Москвы, покупая жилье в ближайшем Подмосковье и создавая дополнительный трафик. В свою очередь, программа реновации призвана уменьшить трафик - люди будут жить там, где работают, а программа удовлетворит имеющийся спрос на жилье. А миграция в Москву связана с профицитом рабочих мест.

Вернувшись к программе реновации, Собянин отметил, что строительство жилья должно окупиться за счет продажи части свободных квартир и будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций. "А с другой стороны — мы вкладываем деньги в новую современную инфраструктуру — дороги, больницы, поликлиники, детские дошкольные учреждения, образовательные учреждения. И социальная сфера сама по себе тоже является драйвером привлечения инвестиций. Это не прямые инвестиции, это косвенные инвестиции, когда улучшается качество жизни в городе, улучшается уровень жилья, объектов соцкультбыта, люди с большим удовольствием вкладывают в Москву, остаются здесь жить", - заключил мэр.

В апреле прошлого года архитектурный критик Григорий Ревзин написал в Facebook, что из-за уплотнения городской среды в Москве может появиться 4 миллиона новых жителей. Собянин назвал эти цифры "бредом", заявив, что количество жителей в районах сноса в целом вырастет на 500 тысяч человек.
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