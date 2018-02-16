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Выходные в столице будут облачными и снежными
16 февраля 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Гидрометцентр России
Выходные в столице будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 17 февраля, будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье, 18 февраля, в столице также будет облачно, ожидается снег. Температура ночью в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем в Москве минус один - минус три, по области от минус 5 до ноля градусов. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.
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Пятница, 16 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
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