Выходные в столице будут облачными и снежными Рубрики: Погода

Гидрометцентр России субботу, 17 февраля, будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.



В воскресенье, 18 февраля, в столице также будет облачно, ожидается снег. Температура ночью в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем в Москве минус один - минус три, по области от минус 5 до ноля градусов. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Местами гололедица. Выходные в столице будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России . В, 17 февраля, будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица., 18 февраля, в столице также будет облачно, ожидается снег. Температура ночью в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем в Москве минус один - минус три, по области от минус 5 до ноля градусов. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.



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