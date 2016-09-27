Пользователям "Помощника Москвы" упростят охоту за нарушителями правил парковки

Мобильное приложение "Помощник Москвы" дополнят новыми функциями до конца года. Пользователи смогут сообщить о нарушениях правил стоянки на парковочных местах для инвалидов, такси и электромобилей. Новые возможности сервиса сейчас разрабатываются, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
Сейчас в Москве насчитывается более 400 стоянок такси и семь парковочных мест для электромобилей. Рядом с такими парковками установлены специальные предупреждающие знаки. Места для такси позволяют водителям остановиться для отдыха между заказами. Стоянки для электромобилей расположены рядом с зарядными станциями. На них нельзя парковаться обычным авто, поскольку электрокарам нужно время для зарядки.
"Любой обладатель смартфона или планшета сможет зафиксировать случаи нарушений правил парковки и таким образом принимать активное участие в повышении уровня безопасности города", - рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, новые функции приложения "Помощник Москвы" позволят сократить число случаев, когда автомобилисты оставляют машины на парковках только для такси или электромобилей. Сейчас ведется разработка соответствующих программных дополнений.
Приложение "Помощник Москвы" было запущено в августе 2015 года. На первом этапе пользователи могли фиксировать только неоплаченную парковку. В марте 2016 года москвичи стали следить за нарушениями в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", а в сентябре получили возможность сообщать о парковке на газонах в пределах МКАД
. А в апреле прошлого года приложение начало принимать жалобы на стоянку на пешеходных переходах
или непосредственно перед ними.