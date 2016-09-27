Пользователям "Помощника Москвы" упростят охоту за нарушителями правил парковки

6 апреля 2017 г. Приложение "Помощник Москвы" начало принимать жалобы на стоянку на "зебре"

Правила дорожного движения запрещают стоянку на пешеходном переходе и на расстоянии менее пяти метров до него. Для фиксации нарушений в зоне перехода надо сфотографировать автомобиль и отправить фото через приложение.