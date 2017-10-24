Жителей Подмосковья попросят отказаться от мусоропроводов ради раздельного сбора мусора. Об этом сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган, которого цитирует агентство "Москва"
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По словам Когана, власти Подмосковья вместе с общественными организациями будут просить жителей отказаться от использования мусоропроводов в целях реализации раздельного сбора мусора. На сегодняшний день 70% многоквартирных домов в регионе имеют мусоропроводы. Также планируется вести работу по переходу на раздельный сбор мусора с собственниками частных домов и жильцами СНТ.
"К сожалению, механизм отказа от мусоропороводов сегодня очень кривой. Потому что это должно быть 100% решение собрания собственников, которого добиться невозможно. Но если выбрасывать мусор в мусоропровод, то никакого раздельного сбора отходов не будет. Поэтому, если не будет решений собраний собственников или же решений властей на федеральном уровне в рамках изменения жилищного кодекса или решений правительства РФ, то, к сожалению, нам с общественниками придется работать в ручном режиме, объяснять людям ситуацию и отказываться", - сказал чиновник.
Он также заявил, что для внедрения системы раздельного сбора мусора в Московской области необходимо ввести повышенную административную ответственность и создать "институт мусорного детектива". Как отмечает ИА Regnum
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для управляющих компаний, занятых сбором мусора, необходимо ввести дифференцированный тариф и уменьшать ставку в случае использования системы раздельного сбора.
"Если есть определенный порядок, частные и юридические лица, которые его нарушают, то нужно ввести повышенную ответственность в рамках административного правонарушения. Условно назвали это "институт мусорного детектива". По сути это будет инспектор Адмтехнадзора, либо инспектор муниципального образования, который будет следить за выполнением порядка раздельного сбора мусора", — пояснил Коган. Кроме того, с 1 января 2019 года все договоры на вывоз мусора из СНТ будут предусматривать двухконтейнерную систему сбора, что обойдется жильцам в 100-120 рублей ежемесячно.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил позитивные изменения ситуации с мусором в Подмосковье и призвал не спекулировать на теме экологии. Его цитирует "Интерфакс"
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"2018 - год политический, и мы часто видим спекуляции на разные темы, в том числе нас обвиняют в том, что мы не работаем по мусору. Хочу подчеркнуть, что за это время была проделана большая работа - принята программа "Чистая страна", принято решение о строительстве современных мусоросжигательных заводов
", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Подмосковья.
Он отметил, что за минувшие пять лет в регионе удалось закрыть 24 полигона. Все полигоны Московской области планируется закрыть до 2023 года, а в 2019 году в Московской области должен быть налажен раздельный сбор мусора. Исполнение этой задачи возложено на министра экологии региона Александра Когана.
Вопроса мусоропроводов в интервью "Комсомольской правде"
коснулся и глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, закрытие мусоропроводов действительно возможно только при условии согласия всех жильцов дома: альтернативой этому должны стать пункты по приемке вторсырья. "То есть при желании можно дома сортировать мусор, а потом сдать его в такой пункт, где вам еще и деньги заплатят", - пояснил чиновник. Карта с адресами опубликована на сайте департамента ЖКХ
.
Также решено отказаться от уличных разноцветных баков для раздельного сбора мусора
: чиновник признал, что в столице нет компании, которая могла бы вывозить собранное жителями вторсырье. При этом в новых проектах жилых домов, в том числе строящихся по программе реновации, предусмотрена комната для раздельного сбора отходов, которая должна стать альтернативой мусоропроводам.
Ранее глава федерального министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что для раздельного сбора мусора необходимо обратить внимание прежде всего на создание соответствующей инфраструктуры и мощностей по переработке сортированных отходов. Так, муниципальные власти, управляющие компании, ТСЖ могли бы дифференцировать плату за вывоз мусора
, поощряя раздельный сбор отходов. "Требования к накоплению, сбору мусора в жилищно-коммунальном хозяйстве должны быть построены так, чтобы гражданам удобно было разделять его. И инфраструктура должна способствовать этому", - заявил чиновник.