Коммунальщики заявили, что максимально расчистили улицы Москвы после сильнейшего за 100 лет снегопада

16 февраля 2018 г. Новый снегопад пройдет в столице в выходные, а в середине недели подморозит

Вечером в пятницу выпадет один миллиметр осадков, в субботу - до трех миллиметров, в воскресенье - до шести миллиметров осадков. Это составляет около 28% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 миллиметров.