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Коммунальщики заявили, что максимально расчистили улицы Москвы после сильнейшего за 100 лет снегопада
16 февраля 2018 г. | Время публикации 15:34 | Последние изменения 16:22
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Global Look Press
Последствия мощного снегопада, который обрушился на Москву в начале февраля, в основном завершены. Об этом заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев, слова которого приводит агентство "Москва".

"Все службы города работали в круглосуточном режиме, и на сегодняшний момент последствия снегопада в основном завершены: полностью убраны крупные магистрали и в большей части - дворы. Отмечу, что в этот период не было допущено никаких нарушений систем жизнедеятельности города: транспортная и энергетические системы работали в штатном режиме", - сказал Гасангаджиев. Он напомнил, что в ближайшие дни в Москве ожидается новый снегопад, в ходе которого выпадет от 10 до 12 сантиметров снега.

3 и 4 февраля на столицу обрушился мощнейший за 100 лет снегопад. Высота снежного покрова превышала норму в 1,5 раза. К ликвидации последствий разгула стихии были привлечены десятки тысяч коммунальщиков, более 17 тысяч единиц техники, около 100 автовышек. Тем не менее москвичи регулярно жаловались на неубранные дороги и дворы, а к концу недели на обочинах дорог, парковках и особенно во дворах оставалось еще достаточно снега.

А одну из улиц по периметру Миусской площади превратили в свалку снега высотой около трёх метров и шириной более пяти. Гигантский сугроб, прозванный "Великой Миусской дюной", занял проезжую часть половины улицы, на которой даже ввели одностороннее движение. Власти заявили, что хранилище временное и связано "с дефицитом транспорта и мощностей для утилизации снега".

Москвичи придумали забавное ноу-хау - в соцсетях появились призывы писать на сугробах имя оппозиционера Алексея Навального, чтобы обратить на них внимание коммунальщиков. На это решилась жительница Нагорного района, и сугробы вправду относительно быстро были расчищены.

Заммэра столицы Петр Бирюков сперва заявил, что очистку города от такого количества снега планируется завершить в течение 5-6 дней, однако впоследствии в комплексе городского хозяйства заявили, что журналисты "не так поняли" чиновников, и уборку снега планируется закончить позже. В соцсетях между тем публикуют доказательства того, что качество уборки по-прежнему далеко от идеала.







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