Москвичи снова обнаружили, что их "виртуально" лечили в поликлиниках

Несколько лет назад в Москве разразился скандал с врачебными приписками, обернувшийся проверками Минздрава и Генпрокуратуры, а также наказанием для сотен врачей и их руководителей. Скандал утих, однако фальсификации продолжаются. Пользователи сайта Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС
) обнаружили в личном кабинете свежие отчеты о якобы проводившемся лечении на суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.
На ситуацию обратил внимание Telegram-канал "Лужков позвонит"
, призвав москвичей проверить данные в личном кабинете и писать жалобы в случае приписок. Тему подхватил оппозиционер Дмитрий Гудков. Он признался, что не нашел недостоверной информации в своем личном кабинете на сайте МГФОМС, а вот у его пресс-секретаря "уже все было, хотя в поликлинику он не ходил уже очень давно".
По словам Гудкова, сумма услуг, якобы оказанных его коллеге, составила 800 рублей. "Там 800 рублей, здесь тысяча - а в сумме это украденные миллиарды рублей. Кто за них ответит?" - пишет политик в Facebook
. Особая ирония в том, что адрес страницы МГФОМС, на которой можно проверить список оказанных медуслуг, содержит слово pandora. "У чиновников отличный юмор: не открывайте ящик Пандоры, дорогие москвичи, а то мало ли, что оттуда полезет", - отметил Гудков.
Горожане в комментариях поделились результатами проверки.
Напомним, с 2015 года каждый человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования, имеет личный кабинет на сайте МГФОМС. Для доступа необходима регистрация на портале госуслуг. В декабре того года "Новая газета" протестировала сервис вместе с читателями и выяснила, что туда вписывают посещения врачей и процедуры, которых не было на самом деле
- часто в то время, когда люди были в командировке или в отпуске.
На ситуацияю обратили внимание в Миндзраве, департаменте здравоохранения Москвы, Счетной палате, Генпрокуратуре. Проверка надзорного ведомства показала, что большинство
столичных медучреждений искажают отчетные документы, внося в них информацию о не оказанных услугах. Сообщалось даже о возможном возбуждении уголовного дела в отношении трех сотрудников.
В апреле 2016 года московские власти отчитались, что восьми главврачам многопрофильных поликлиник был объявлен выговор
, еще около 500 медиков, имевших отношение к припискам, были наказаны в административном порядке. При этом руководитель депздрава Алексей Хрипун заявил, что приписки не имеют отношения к финансированию поликлиник, а связаны с "достаточно амбициозным" планом диспансеризации или профилактических осмотров.
В середине 2017 года глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью "Аргументам и фактам"
заявила, что приписки "были массовыми в советское время", а сейчас "единичны". Министр отметила, что с "каждым годом обмануть все сложнее" из-за внедрения единой информационной системы в здравоохранении.
Она пояснила, что все зафиксированное диагностическим оборудованием с цифровой программой сразу попадает в систему, поэтому "если человек физически не пришел на обследование, в ручном режиме это сделать невозможно".
"Кроме того, страховые медицинские организации настроены на то, чтобы проверять качество диспансеризации. О любых недостатках оказания помощи каждый гражданин может заявить в страховую компанию, территориальные органы Росздравнадзора. Если человек нам поможет, нам будет проще ликвидировать подобные недостатки", - заключила Скворцова.