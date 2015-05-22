Москвичи снова обнаружили, что их "виртуально" лечили в поликлиниках

8 апреля 2016 г. Около 500 врачей в поликлиниках наказали за приписки

Восьми главврачам многопрофильных поликлиник был объявлен выговор, еще около 500 врачей, имевших отношение к припискам, были наказаны в административном порядке. В случае новых приписок врачи и их руководство могут быть уволены.