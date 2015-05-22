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Москвичи снова обнаружили, что их "виртуально" лечили в поликлиниках
16 февраля 2018 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 19:07
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Несколько лет назад в Москве разразился скандал с врачебными приписками, обернувшийся проверками Минздрава и Генпрокуратуры, а также наказанием для сотен врачей и их руководителей. Скандал утих, однако фальсификации продолжаются. Пользователи сайта Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) обнаружили в личном кабинете свежие отчеты о якобы проводившемся лечении на суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

На ситуацию обратил внимание Telegram-канал "Лужков позвонит", призвав москвичей проверить данные в личном кабинете и писать жалобы в случае приписок. Тему подхватил оппозиционер Дмитрий Гудков. Он признался, что не нашел недостоверной информации в своем личном кабинете на сайте МГФОМС, а вот у его пресс-секретаря "уже все было, хотя в поликлинику он не ходил уже очень давно".

По словам Гудкова, сумма услуг, якобы оказанных его коллеге, составила 800 рублей. "Там 800 рублей, здесь тысяча - а в сумме это украденные миллиарды рублей. Кто за них ответит?" - пишет политик в Facebook. Особая ирония в том, что адрес страницы МГФОМС, на которой можно проверить список оказанных медуслуг, содержит слово pandora. "У чиновников отличный юмор: не открывайте ящик Пандоры, дорогие москвичи, а то мало ли, что оттуда полезет", - отметил Гудков.

Горожане в комментариях поделились результатами проверки.















Напомним, с 2015 года каждый человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования, имеет личный кабинет на сайте МГФОМС. Для доступа необходима регистрация на портале госуслуг. В декабре того года "Новая газета" протестировала сервис вместе с читателями и выяснила, что туда вписывают посещения врачей и процедуры, которых не было на самом деле - часто в то время, когда люди были в командировке или в отпуске.

На ситуацияю обратили внимание в Миндзраве, департаменте здравоохранения Москвы, Счетной палате, Генпрокуратуре. Проверка надзорного ведомства показала, что большинство столичных медучреждений искажают отчетные документы, внося в них информацию о не оказанных услугах. Сообщалось даже о возможном возбуждении уголовного дела в отношении трех сотрудников.

В апреле 2016 года московские власти отчитались, что восьми главврачам многопрофильных поликлиник был объявлен выговор, еще около 500 медиков, имевших отношение к припискам, были наказаны в административном порядке. При этом руководитель депздрава Алексей Хрипун заявил, что приписки не имеют отношения к финансированию поликлиник, а связаны с "достаточно амбициозным" планом диспансеризации или профилактических осмотров.

В середине 2017 года глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что приписки "были массовыми в советское время", а сейчас "единичны". Министр отметила, что с "каждым годом обмануть все сложнее" из-за внедрения единой информационной системы в здравоохранении.

Она пояснила, что все зафиксированное диагностическим оборудованием с цифровой программой сразу попадает в систему, поэтому "если человек физически не пришел на обследование, в ручном режиме это сделать невозможно".

"Кроме того, страховые медицинские организации настроены на то, чтобы проверять качество диспансеризации. О любых недостатках оказания помощи каждый гражданин может заявить в страховую компанию, территориальные органы Росздравнадзора. Если человек нам поможет, нам будет проще ликвидировать подобные недостатки", - заключила Скворцова.
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