Письма с пестицидом - "частицей земли Крыма" - рассылались в посольства от имени депутата Госдумы Железняка

15 февраля 2018 г. Более 10 иностранных посольств в Москве получили письма с порошком от насекомых

Предположительно, все конверты были разосланы в один день и подписаны одним отправителем. В составе порошка обнаружен пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и в ветеринарии как средство от вредных насекомых и паразитов.