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Письма с пестицидом - "частицей земли Крыма" - рассылались в посольства от имени депутата Госдумы Железняка
16 февраля 2018 г. | Время публикации 11:53 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Письма с белым порошком, поступившие в несколько иностранных посольств в Москве, были отправлены от имени депутата Госдумы, члена комиссии по международным делам и замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Железняка. Об этом сам парламентарий сообщил в полицию, говорится на сайте ГУ МВД по Москве. Уточняется, что в конверты были вложены листки с печатным текстом якобы от имени Железняка.

"Депутат пояснил, что к отправлению данной корреспонденции отношения не имеет. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению лица, совершившего указанные почтовые отправления", - сообщили в пресс-службе столичного главка. Железняк на своей странице в Facebook выложил копию письма, обратив внимание, что оно "коряво" исполнено на "фальшивом бланке с множественными орфографическим ошибками и подделанной подписью".

В следующей записи парламентарий опубликовал фото конвертов с печатью Госдумы и своим именем на ней. "Со вчерашнего дня предупреждаем дипломатические представительства, с которыми взаимодействуем, о том, что в случае получения подобного конверта не рекомендуется его вскрывать и необходимо вызвать полицию для приобщения вещественных доказательств по возбуждаемому в этой связи уголовному делу", - пишет Железняк.

В письме, датированном 2 февраля, говорится о якобы проведении международной акции "Подари частицу Крыма" в честь годовщины вхождения республики в состав РФ. "Миссией этого мероприятия является символическое приобщение граждан иностранных государств к данному торжеству, получивших в знак дружбы и уважения частицы крымской земли", - гласит текст.

Утверждается, что акция организована Железняком и проводится при поддержке комитета Госдумы по международным делам, партии "Единая Россия", общественных организаций "Народного фронта "За Россию" (официальное название Общероссийского народного фронта - msk.NEWSru.com) и гражданских активистов.

В конце письма всех заинтересовавшихся "иннициативой" приглашают посетить Крым 18 марта, когда отмечается его присоединение к России, стать "почетном" гостем на торжествах, "а так же насладиться приятным отдыхом неместных курортах". "Подделка депутатского бланка, моей подписи и распространение этой фальшивки в дипломатической и медиа средах является грубой провокацией и уголовно наказуемым деянием", - подчеркнул Железняк. Депутат добавил, что будет добиваться выявления и привлечения организаторов рассылки к ответственности.





Напомним, 14-15 февраля конверты с порошком получили не менее 13 дипломатических представительств в Москве. Письма были разосланы в посольства Словении, Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады и в один из департаментов ООН. Ранее СМИ также называли в числе дипмиссий посольство Саудовской Аравии, но официальных подтверждений этому не было.

Предположительно, все конверты были разосланы в один день и подписаны одним отправителем. Состав порошка во всех случаях тоже не отличался: в нем оказался пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми и в ветеринарии как средство от паразитов. В столичной полиции и МЧС заверили, что порошок не представляет опасности.

На этой неделе конверты с порошкообразным содержимым получили сын президента США Дональд Трамп - младший, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, британский парламент и офис в Вашингтоне, где арендует помещения бывший президент США Барак Обама. Во всех случаях порошок оказался разным, но безвредным.
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