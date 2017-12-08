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Жители региона продолжают жаловаться на неприятный запах, который в МЧС не могут уловить
16 января 2018 г. | Время публикации 11:12 | Последние изменения 17:14
Рубрики: Общество  
 
МЧС России
Жители столичного региона продолжают жаловаться на неприятный запах в Москве и Московской области. Как сообщается на сайте МЧС, за 15 января от жителей Москвы и области поступило 73 обращения, на каждое из которых "было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями". Дополнительный анализ уровня загрязнения воздуха не выявил превышения допустимого количества вредных веществ в атмосфере. Основным источником загрязнения по-прежнему называют полигон "Кучино".

После того, как 8 декабря Москву и Подмосковье накрыл едкий запах тухлой квашеной капусты, официальные ведомства стали распространять в СМИ отчеты, согласно которым основная вина за загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье лежит на полигоне "Кучино". Однако лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока". Ранее сообщалось, что из-за работ по дегазации полигона неприятный запах будет ощущаться до понедельника, 15 января.
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