Жители региона продолжают жаловаться на неприятный запах, который в МЧС не могут уловить

Жители столичного региона продолжают жаловаться на неприятный запах в Москве и Московской области. Как сообщается на сайте МЧС
, за 15 января от жителей Москвы и области поступило 73 обращения, на каждое из которых "было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями". Дополнительный анализ уровня загрязнения воздуха не выявил превышения допустимого количества вредных веществ в атмосфере. Основным источником загрязнения по-прежнему называют полигон "Кучино".
После того, как 8 декабря Москву и Подмосковье накрыл едкий запах тухлой квашеной капусты
, официальные ведомства стали распространять в СМИ отчеты, согласно которым основная вина за загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье лежит на полигоне "Кучино". Однако лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения
именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока". Ранее сообщалось, что из-за работ по дегазации полигона неприятный запах будет ощущаться до понедельника
, 15 января.