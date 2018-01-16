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Карантин по бешенству установлен в районе Крылатское
16 января 2018 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 12:18
Рубрики: Животные  
 
Moscow-Live.ru
В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Крылатское установили карантин. Об этом сообщается в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте столичного градоначальника.

13 января на территории района был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного: карантин установлен до 14 марта на основании закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года "О ветеринарии. На период карантина на территории района запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы этой территории.

Между тем во всех округах столицы началась бесплатная вакцинация от бешенства домашних животных. Привить домашнего питомца можно как в подразделениях государственной ветеринарной службы города Москвы, так и на временных прививочных пунктах шаговой доступности, где также работают ветеринарные специалисты. Кроме того, специалиста можно вызвать на дом.

С полным перечнем подразделений и режимом их работы можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ "Мосветобъединение" или на странице Комитета ветеринарии города Москвы. Комитет ветеринарии города Москвы напоминает владельцам животных, что отсутствие вакцинации у животных или уклонение от ее проведения является нарушением Закона РФ "О ветеринарии" и ветеринарных правил и влечет административную и уголовную ответственность.
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