Суд закрыл пункт сортировки мусора на северо-востоке Москвы из-за антисанитарии и жалоб горожан

12 января 2018 г. Столичный мусор могут начать вывозить в другие регионы

Чтобы решить проблему отходов, подмосковные власти должны построить два новых мусорных полигона и провести реновацию пяти старых. А собственники должны будут закладывать средства на закрытие и рекультивацию полигонов в бюджет.