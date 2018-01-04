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Суд закрыл пункт сортировки мусора на северо-востоке Москвы из-за антисанитарии и жалоб горожан
16 января 2018 г. | Время публикации 17:51
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Префектура СВАО
Бабушкинский районный суд приостановил работу предприятия, занимающегося сортировкой мусора в Северо-Восточном округе Москвы, сообщает РБК. В решении суда говорится, что ООО "Эко-Сервисъ" создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, так как нарушает санитарные правила и нормы. 15 января судебный пристав опечатал ангар с мусором по адресу: Полярный проезд, 18.

Официально вывозом мусора в округе занимается другая компания, пояснили изданию в пресс-службе префектуры СВАО. "Эко-Сервисъ" же только свозит и сортирует мусор. В префектуру обращались жители округа, недовольные работой сортировочного пункта возле своих домов.

С иском о приостановке работы компании на 90 суток обращался Роспотребнадзор. Во время ведомственной проверки выяснилось, что в ангаре, где хранится мусор, нет дверей или ворот, на окнах, в стенах и на потолке есть трещины, грязная вода из ливнестока поступает в городскую систему канализации без очистки, а рабочие не прошли медосмотр и не сделали прививки против брюшного тифа и паратифов.

Кроме того, компания работала без санитарно-экологических заключений по проектам санитарно-защитной зоны и предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Представитель ООО "Эко-Сервисъ" в суде заявил, что нарушения вызваны незнанием требований законодательства.

В прошлом году в столичном регионе закрылось несколько крупных мусорных полигонов, в результате чего в некоторых районах Подмосковья возник коллапс. Отходы начали хаотично сбрасывать в канавы и леса, из некоторых городов не вывозили бытовой мусор. Глава Минприроды Сергей Донской не исключил, что мусор из Москвы и области начнут вывозить в другие регионы.
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