Gelandewagen участника "мажорских гонок" Шамсуарова продали с торгов за 6,1 миллиона рублей

16 мая 2017 г. Судебные приставы спустя полгода занялись конфискацией Gelandewagen "мажора" Шамсуарова

Машину изымут в пользу государства, соответствующее производство возбуждено в службе судебных приставов. Не исключено, что это связано с появившимся накануне видеороликом, где якобы Шамсуаров едет по разделительной полосе.