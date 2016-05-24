Gelandewagen участника "мажорских гонок" Шамсуарова продали с торгов за 6,1 миллиона рублей

Росимущество продало на аукционе автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, принадлежавший сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, за 6,1 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте
ведомства. Ранее автомобиль был обращен в доход государства на основании судебных решений.
Автомобиль реализовывался Территориальным управлением ведомства в Москве, рыночная стоимость его составила 7,54 миллиона рублей, однако в связи с отсутствием заявок в рамках проведения первых торгов стартовая стоимость была снижена на 30%. Аукцион прошел 27 декабря 2017 года, торги стартовали с цены 5 276 600 рублей и завершились на отметке 6 068 090 рублей. Деньги от продажи авто будут перечислены в федеральный бюджет.
Напомним, 22 мая 2016 года пятеро молодых людей на внедорожнике без номеров устроили гонки с автоинспекторами
и транслировали погоню в прямом эфире через Periscope. Авторы видео намеренно нарушали правила на глазах инспекторов ДПС, однако их выходка поначалу обошлась всего в пять тысяч рублей штрафа.
После того, как гонка с полицией получила широкую огласку, владелец Gelandewagen Руслан Шамсуаров извинился за выходку, объяснив ее хорошим настроением после посещения клуба. Управлявший внедорожником Абдувахоб Маджидов получил 15 суток административного ареста, заявив, что на опасную забаву его спровоцировали друзья. Большой судебный процесс над участниками гонок начался спустя почти полгода.
В итоге Гагаринский суд Москвы приговорил
Шамсуарова и его друга Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ, Gelandewagen был изъят в доход государства. В ходе процесса Шамсуаров обвинял полицейских в угрозах и вымогательстве, а его адвокат утверждал, что из дела пропала важная видеозапись. При этом Шамсуаров не раз демонстрировал свой Gelandewagen в соцсетях уже после суда
.