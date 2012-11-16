

Правила нанесения граффити на дома появятся в столице Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По данным ведомства, пока этот вопрос не регулируется, и рисунки наносятся по согласованию с собственниками жилья или товариществами собственников жилья. При этом суммарный доход всех исполнителей от рекламных граффити в Москве за 2017 год может превышать миллиард рублей. Количество поверхностей под такие рисунки в Москве выросло с 5,5 тысяч квадратных метров в конце 2016 года до 14 тысяч квадратных метров по итогам 2017 года, и в последнее время они стали концентрироваться на наиболее заметных участках в пределах Садового кольца.



В пресс-службе отметили, что концепция правил уже готова: по задумке авторов, дизайн-проект граффити необходимо будет согласовать не менее чем с 2/3 собственников многоквартирного дома и Москомархитектурой, а возможность нанести рисунок должна быть предусмотрена договором между представителями собственников и исполнителем работ. Текстовая часть не сможет занимать более трети поля изображения, а реклама в граффити будет запрещена. Рисунок можно будет размещать на домах на срок не более пяти лет, а на объектах культурного наследия - не более двух лет. Ответственность за нарушение правил будут нести авторы проекта, а в случае невозможности их установления - собственники здания.



Чтобы узаконить правила, необходимо будет внести поправки в городской закон "О благоустройстве" и московский КоАП, согласовать их с мэром Москвы Сергеем Собяниным и внести в Мосгордуму. "Речь о запрещении граффити не идет. Важно создать правила нанесения рисунков на фасады домов. Искусство не должно мешать и смешиваться с коммерцией и наоборот, и в этом - смысл правил", - отметили в пресс-службе.



Эксперты Москомархитектуры в свою очередь отметили, что граффити не всегда учитывают стилистику объекта и ландшафтное окружение, а колористические решения нанесенных изображений вызывают неоднозначную реакцию. Рядовые же интернет-пользователи отмечают, что в столице довольно много качественных граффити, которые при других условиях могли бы украсить город, однако чиновники предпочитают тупо Департамент СМИ и рекламы мэрии Москвы совместно с Москомархитектурой намерены разработать поправки в КоАП и закон города "О благоустройстве", которые будут регулировать нанесение граффити на стены домов. Это позволит ограничить бесконтрольное использование стрит-арта в качестве рекламы, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.По данным ведомства, пока этот вопрос не регулируется, и рисунки наносятся по согласованию с собственниками жилья или товариществами собственников жилья. При этом суммарный доход всех исполнителей от рекламных граффити в Москве за 2017 год может превышать миллиард рублей. Количество поверхностей под такие рисунки в Москве выросло с 5,5 тысяч квадратных метров в конце 2016 года до 14 тысяч квадратных метров по итогам 2017 года, и в последнее время они стали концентрироваться на наиболее заметных участках в пределах Садового кольца.В пресс-службе отметили, что концепция правил уже готова: по задумке авторов, дизайн-проект граффити необходимо будет согласовать не менее чем с 2/3 собственников многоквартирного дома и Москомархитектурой, а возможность нанести рисунок должна быть предусмотрена договором между представителями собственников и исполнителем работ. Текстовая часть не сможет занимать более трети поля изображения, а реклама в граффити будет запрещена. Рисунок можно будет размещать на домах на срок не более пяти лет, а на объектах культурного наследия - не более двух лет. Ответственность за нарушение правил будут нести авторы проекта, а в случае невозможности их установления - собственники здания.Чтобы узаконить правила, необходимо будет внести поправки в городской закон "О благоустройстве" и московский КоАП, согласовать их с мэром Москвы Сергеем Собяниным и внести в Мосгордуму. "Речь о запрещении граффити не идет. Важно создать правила нанесения рисунков на фасады домов. Искусство не должно мешать и смешиваться с коммерцией и наоборот, и в этом - смысл правил", - отметили в пресс-службе.Эксперты Москомархитектуры в свою очередь отметили, что граффити не всегда учитывают стилистику объекта и ландшафтное окружение, а колористические решения нанесенных изображений вызывают неоднозначную реакцию. Рядовые же интернет-пользователи отмечают, что в столице довольно много качественных граффити, которые при других условиях могли бы украсить город, однако чиновники предпочитают тупо закрашивать их , не предлагая по сути ничего взамен.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 января 2018 г. Пользователи соцсетей жалуются на массовое закрашивание качественных граффити по всей Москве

На месте граффити на улице Щипок, закрашенного около года назад, появилось объявление: висит оно уже полгода, но коммунальщиков не смущает. В Facebook приводят примеры других качественных работ, оказавшихся закрашенными. 14 июля 2014 г. В Москве закрасили граффити "Крым и Россия вместе навсегда" 16 ноября 2012 г. Граффитчикам разрешили разрисовать переходы



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