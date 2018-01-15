Число госпитализированных из-за отравления в подмосковной кадетской школе выросло до 62 человек

15 января 2018 г. Массовое отравление в подмосковной кадетской школе вызвала вспышка сальмонеллеза

Роспотребнадзор обнаружил возбудителя сальмонеллеза у пациентов, госпитализированных в результате отравления 13 января. Источником заражения мог стать винегрет. Специалисты выявили грубые нарушения санитарного законодательства в школьной столовой.