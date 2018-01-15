Число госпитализированных из-за отравления в подмосковной кадетской школе выросло до 62 человек

Число детей из кадетской школы в подмосковных Люберцах, попавших в больницы в связи с отравлением, достигло 50, также госпитализированы 12 взрослых, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.
"По состоянию на 07:00 16 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 50 детей и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в городском округе Люберцы с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объёме", — сказал глава ведомства Дмитрий Марков. У всех пациентов состояние стабильное, легкой и средней степени тяжести.
Напомним, с 13 января в больницы стали поступать пострадавшие
с сильными болями в животе, рвотой и диареей. Среди госпитализированных ученики разных классов в возрасте 8-16 лет и беременная женщина. Источником заражения, предположительно, стал винегрет, который подавали в школьной столовой 12 января. Ранее родители пострадавших детей рассказывали журналистам, что отказавшиеся от винегрета ученики остались здоровыми. В меню в тот день также значился гуляш с макаронами. При этом сообщалось, что, помимо госпитализированных, едой отравились еще 28 человек, но госпитализация им не понадобилась.
"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения
санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке", - сообщили в Роспотребнадзоре. Работа школьной столовой временно запрещена, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий объявил о приостановке работы кадетской школы до 21 января.
Материалы по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства переданы в судебные органы. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с депутатами Мособлдумы и специалистами Роспотребнадзора проверит качество питания в школах, детских садах, больницах и учреждениях социальной защиты региона.