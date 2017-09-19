Противники скандальной стройки на месте детских площадок несут круглосуточные дежурства на стройке

11 января 2018 г. Противники скандальной стройки пришли к Кремлю после обещания застройщика не бить их до выборов

Перед Новым годом в интернете разошлось видео разговора с представителем застройщика "Учительского дома" на детской площадке у дома 16 на улице Кравченко. Тот заявил, что полиция якобы запретила применять насилие к противникам стройки до марта, иначе их бы уже разогнали.