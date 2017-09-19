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Противники скандальной стройки на месте детских площадок несут круглосуточные дежурства на стройке
16 января 2018 г. | Время публикации 08:24
Рубрики: Общество  
 
Московский активист / www.facebook.com
Палаточный городок появился у стройки "учительского дома" на Кравченко 16. Как сообщает Facebook-сообщество"Московский активист", жители, протестующие против точечной застройки на месте их детской и спортивной площадок, решили нести круглосуточные дежурства.

"После недавней публикации разговора застройщика с активистом Алтуховым, мы поняли, что собянинские чиновники не собираются нам помогать - ведь, со слов застройщика, им "занесли". Поэтому теперь мы дежурим прямо у стройки, у места, где застройщик приготовился осуществить незаконную разгрузку через дырку в заборе. Нам не холодно: у нас есть чай, спальники и на нашей стороне правда", - цитируются в сообществе слова местных жителей.

Активное противостояние жителей улицы Кравченко с представителями застройщика развернулось в сентябре 2017 года. Охранники стройки избивали протестующих. Для борьбы с несогласными привозились и специально нанятые люди.

Активист Константин Алтухов перегородил въезд на стройку "Газелью", которая стоит там и сейчас. В машине есть свет, тепло, умывальник и спальное место - на площадке постоянно дежурят местные жители. По словам Алтухова, перед Новым годом представитель застройщика Алексей Белозеров предложил выкупить "Газель" за вознаграждение в "несколько раз выше рыночной стоимости" машины. Активист записал разговор и выложил в YouTube.

Выдержки из довольно откровенной беседы широко разошлись по интернету, особенно заявление Белозерова о том, что до выборов бить противников стройки нельзя. "Понимаете, да, вот мне либо людей убивать, либо купить. У меня нет других путей. Но нельзя сейчас бить никого. <...> Сейчас начались выборы, исходя из этого, милиция сказала: покуда выборы, мы разгонять не можем. После выборов - легко, а вот до выборов нельзя. ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается - вот и вся история", - заявил собеседник Алтухова из видео. В связи с этим противники стройки записали у стен Кремля видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, задав вопрос, что с ними будет после выборов.
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