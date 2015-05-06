Все станции Кольцевой линии будут признаны памятниками культуры до конца года

В реестр объектов культурного наследия регионального значения включили станции "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская" Кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщается на портале
мэра и правительства столицы.
"Три станции московского метро: "Белорусскую", "Киевскую" и "Комсомольскую" - включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. До конца этого года все станции Кольцевой линии получат этот статус. Очередность включения станций Кольцевой линии в реестр объектов культурного наследия выбирали сами москвичи с помощью проекта "Активный гражданин" летом прошлого года. Тогда в голосовании приняли участие более 266 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Все три станции, выбранные москвичами, были построены в 1950-х годах. Объектами культурного наследия регионального значения являются еще 12 станций метро - "Автозаводская", "Бауманская","Партизанская", "Красные Ворота", "Кропоткинская", "Маяковская", "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Семеновская", "Чистые пруды", "Электрозаводская" и "Университет".
В то же время статус объектов культурного наследия не мешает проведению реставрации, граничащей с вандилизмом: в 2015 году на станции метро "Новокузнецкая" были закрашены барельефы
с героями Великой Отечественной войны. Позже стало известно, что Мосгорнаследие не выдавало разрешения на проведение работ, а проектная документация не согласовывалась. В руководстве столичного метрополитена заявили, что работы велись в строгом соответствии с законодательством
. Впоследствии сообщалось, что с барельефов планируется удалить нынешний слой краски и затем покрыть их краской прежних оттенков. А в 2016-2017 годах на станции планируется провести полный комплекс
ремонтно-реставрационных работ.