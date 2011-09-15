Улица Юрия Никулина и сквер Муслима Магомаева появятся в столице

На севере столицы появится улица имени Юрия Никулина, а между Леонтьевским и Вознесенским переулками - сквер имени Муслима Магомаева. Об этом на заседании президиума городского правительства сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников, которого цитирует ТАСС. А улицам рядом со спорткомплексом "ВТБ Арена" планируется дать имена прославленных советских спортсменов.
"В районе станции метро "Динамо" и спорткомплекса "ВТБ Арена" предлагается три улицы назвать именами наших сограждан - артиста Юрия Никулина, выдающегося советского футболиста Игоря Численко и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Якушина", - сказал Печатников. Сквер, расположенный в Елисеевском переулке, будет носить имя певца Муслима Магомаева, а в Южном округе появится улица в память о башкирском поэте и писателе Мустае Кариме. Безымянному проезду, расположенному между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей присвоено наименование "улица Валентины Леонтьевой" в память об известной телеведущей, дикторе Центрального телевидения.
Отметим, что в сентябре 2011 года на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков был установлен памятник Магомаеву
.На церемонию пришли более двух тысяч человек, в том числе представители московских властей, вдова Магомаева Тамара Синявская, друзья и земляки певца, поклонники его таланта.