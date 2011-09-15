

Улица Юрия Никулина и сквер Муслима Магомаева появятся в столице Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



"В районе станции метро "Динамо" и спорткомплекса "ВТБ Арена" предлагается три улицы назвать именами наших сограждан - артиста Юрия Никулина, выдающегося советского футболиста Игоря Численко и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Якушина", - сказал Печатников. Сквер, расположенный в Елисеевском переулке, будет носить имя певца Муслима Магомаева, а в Южном округе появится улица в память о башкирском поэте и писателе Мустае Кариме. Безымянному проезду, расположенному между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей присвоено наименование "улица Валентины Леонтьевой" в память об известной телеведущей, дикторе Центрального телевидения.



Отметим, что в сентябре 2011 года на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков был установлен На севере столицы появится улица имени Юрия Никулина, а между Леонтьевским и Вознесенским переулками - сквер имени Муслима Магомаева. Об этом на заседании президиума городского правительства сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников, которого цитирует ТАСС. А улицам рядом со спорткомплексом "ВТБ Арена" планируется дать имена прославленных советских спортсменов."В районе станции метро "Динамо" и спорткомплекса "ВТБ Арена" предлагается три улицы назвать именами наших сограждан - артиста Юрия Никулина, выдающегося советского футболиста Игоря Численко и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Якушина", - сказал Печатников. Сквер, расположенный в Елисеевском переулке, будет носить имя певца Муслима Магомаева, а в Южном округе появится улица в память о башкирском поэте и писателе Мустае Кариме. Безымянному проезду, расположенному между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей присвоено наименование "улица Валентины Леонтьевой" в память об известной телеведущей, дикторе Центрального телевидения.Отметим, что в сентябре 2011 года на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков был установлен памятник Магомаеву .На церемонию пришли более двух тысяч человек, в том числе представители московских властей, вдова Магомаева Тамара Синявская, друзья и земляки певца, поклонники его таланта.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 сентября 2011 г. В центре столицы открыли памятник Муслиму Магомаеву

В сквере на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков состоялась церемония открытия памятника певцу Муслиму Магомаеву. Туда пришли представители московских властей, вдова Магомаева Тамара Синявская, поклонники его таланта.



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