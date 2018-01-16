Роспотребнадзор закрыл комбинат, от еды которого отравились десятки кадет в Люберцах

Роспотребнадзор закрыл комбинат питания ООО "Огонек" после массового отравления
в подмосковных Люберцах кадет, которых накормили едой с сальмонеллой, передает радиостанция "Говорит Москва"
со ссылкой на местное управление ведомства.
В декабре прошлого года тендер на оказание услуг питания кадетской школе выиграла компания ООО "Территория вкуса", но фактически еду для учащихся поставлял "Огонек" на правах соисполнителя. При этом о подмене Роспотребнадзор не был уведомлен.
По данным ведомства, "Огонек" не имеет собственного оборудования и транспорта, а сотрудники компании нарушают принципы товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, санитарно-эпидемиологический режим и технологию приготовления блюд. Деятельность "Огонька" приостановлена, материалы переданы в суд.
"Юрлицо, которое оказывало услуги общественного питания, не располагало ни помещением, ни оборудованием, ни собственными транспортными средствами для организации этих услуг на должном уровне", - пояснила программе "Вести"
Анна Брычева, пресс-секретарь Роспотребнадзора.
Адрес, где расположен склад "Огонька", оказался мифическим. Указанной улицы с номером дома в деревне Черная нет. В управлении образования Люберецкого района уточнили, что "Огонек" тоже участвовал в тендере, но по баллам не прошел и потом договорился с "Территорией вкуса".
"Эта организация в городском округе Люберцы подала документы в первый раз, до этого осуществляли другие исполнители. Возможно, была нарушена технология приготовления блюд, может быть, и некачественные продукты", - считает Виктория Бунтина, начальник управления образования городского округа Люберцы.
Роспотребнадзор намерен разработать предложения для усовершенствования процесса участия компаний в торгах по оказанию услуг социального питания. "Мы постараемся дать предложения в органы законодательной власти, чтобы поменять ситуацию, когда по тендеру выигрывает компания, которая не имеет ничего для организации питания населения", - заявил руководитель территориального управления ведомства Михаил Калькаев.
Большинство школ Москвы и Московской области обслуживают крупные комбинаты, имеющие необходимое оборудование и собственные лаборатории для проверки поступающих продуктов и готовой еды. В высоком качестве продукции они предлагают убедиться во время экскурсий на производство и дегустаций. Пищевые отравления в обслуживаемых ими учебных заведениях за последние годы не зафиксированы.
Отравившиеся ученики и сотрудники кадетской школы в Люберцах жаловались на боли в животе. Число детей из кадетской школы, попавших в больницы в связи с отравлением, достигло
50, также госпитализированы 12 взрослых. Состояние у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, учебное заведение закрыто до 21 января.