Жители Химок пришли в ужас от "качественного" ремонта в квартирах, выгоревших после взрыва газа

Собственница одной из квартир дома 14 на проспекте Мира в Химках, выгоревшей после взрыва бытового газа в середине ноября прошлого года, до сих пор вынуждена ютиться у родственников и знакомых. Она категорически отказывается подписывать акт о приемке ремонта и утверждает, что жить в "отремонтированной" квартире не может. При этом месяц назад химкинские чиновники отчитались о "качественном" завершении восстановительных работ: в пяти из них якобы был произведен капитальный ремонт. Об этом сообщает "Городская газета"
округа Химки.
Как выяснили журналисты, квартира выглядит так, как будто ремонт в ней только начался: обои на стенах отваливаются, санузел полностью разгромлен, раковина и плита на кухне отсутствуют, повсюду зияют щели, в "новой" входной двери - непонятного происхождения дыра. А пол покрыт заляпанным и затоптанным ламинатом.
Вместо светильников, которые согласно ведомости уже якобы установлены в квартире, журналисты обнаружили только несколько свисающих с потолка на проводах лампочек. А на кухне установили всего одну розетку, заставив хозяйку "расставлять приоритеты" между стиральной машинкой, чайником и микроволновкой, не говоря уже о других приборах.
По словам хозяйки квартиры, прораб заявил ей, что городская администрация фактически отказалась финансировать эти работы: подрядная организация все необходимые материалы закупала исключительно за собственные средства, а чиновники не выделили денег даже на зарплату рабочим, которые по этой причине попросту разбежались. В квартире этажом ниже были обнаружены двое рабочих восточной внешности, которые также якобы производили ремонт. Они заявили, что за два месяца ни разу не получали зарплату.
При этом в конце минувшего ноября глава Химок Дмитрий Волошин, аргументируя свое нежелание увеличить компенсацию пострадавшим от взрыва и пожара жителям этой многоэтажки со 100 до 300 тысяч рублей, заявил, что стоимость проведения ремонтных работ в этом доме и так "исчисляется миллионами", а расходы ложатся на плечи городского округа. А уже через две недели химкинский градоначальник отрапортовал о том, что все ремонтные работы в доме по Проспекту Мира полностью завершены и квартиры готовы к вселению жильцов. По словам журналистов, одну из квартир все же отремонтировали - якобы для того, чтобы провести в ней телесъемку об успешном окончании ремонта. Однако увидеть эту квартиру собственными глазами не удалось. "Волошин опять строит "Потемкинские деревни" по принципу: "главное, чтобы картинка в телевизоре красивой была, а дальше – хоть трава не расти", - заключают журналисты.
Взрыв бытового газа в квартире дома 14 на Проспекте Мира в Химках прогремел 15 ноября. В результате погиб хозяин квартиры, еще четыре человека пострадали. Около 80 жителей этого дома были эвакуированы. По свидетельству очевидцев, почти во всем подъезде вылетели стекла, а начавшийся пожар пришлось тушить почти в течение часа. Жители дома утверждали, что запах газа в подъезде чувствовался еще с утра, однако никакой реакции на обращения в экстренные службы не последовало.
Скандалы с капремонтом в столичном регионе не редкость, а проблемы жильцов не кончаются и после капремонта. Так, после скандала вокруг дома номер 3 по 3-й Фрунзенской улице были уволены
сразу несколько чиновников, отвечавших за реализацию программы капитального ремонта. Местным жителям пообещали, что работы будет проводить один из лучших подрядчиков, однако, как выяснилось, в доме кругом торчат оголенные провода под напряжением, в подвале вырван канализационный коллектор, а в батареях заглушены трубы, из-за чего невозможно запустить отопление. На трубах строители также сэкономили, результатом чего стали "вселенские" потопы в подъездах и квартирах.
Потопами обернулся и запуск отопления в районе Хамовники
, где также прошел или продолжается капитальный ремонт. А ремонт дома 17 по Самотечной улице
должен был закончиться до конца октября, однако к началу ноября работы не были выполнены и наполовину. Сообщалось, что ремонт проводится некачественно и с нарушением проекта, однако управляющая компания на это не реагирует.