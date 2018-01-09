

Синоптики пообещали москвичам "ощущение" сильных морозов в крещенскую ночь Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По его словам, в ночь на 19 января будет снег. Прогнозируется ветер с порывами 12-17 метров в секунду, метель и минус 7 - минус 9 градусов, по области 12 градусов мороза, передает



"Хочу обратить внимание, что при таком порывистом ветре температура минус девять будет восприниматься как минус 16 - минус 17", - подчеркнул Вильфанд. Он пояснил, что есть понятие "эффективная температура": ощущение холода будет существеннее, чем по показаниям термометра".



Ранее Вильфанд сообщал, что о резком потеплении или похолодании в течение Крещенской недели Температура в Москве в ночь на Крещение будет не ниже девяти градусов мороза, однако за счет ветра и метели погода будет ощущаться на уровне минус шестнадцати. Об этом соообщил на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, в ночь на 19 января будет снег. Прогнозируется ветер с порывами 12-17 метров в секунду, метель и минус 7 - минус 9 градусов, по области 12 градусов мороза, передает "Интерфакс" "Хочу обратить внимание, что при таком порывистом ветре температура минус девять будет восприниматься как минус 16 - минус 17", - подчеркнул Вильфанд. Он пояснил, что есть понятие "эффективная температура": ощущение холода будет существеннее, чем по показаниям термометра".Ранее Вильфанд сообщал, что о резком потеплении или похолодании в течение Крещенской недели речь не идет , и сильных морозов до минус 25 градусов на Крещение быть не должно.



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Температура на следующей неделе составит около минус 5 градусов днем и до минус 15 ночью, и о резком похолодании речь не идет. На этой неделе температура воздуха останется выше нормы, однако в выходные вернется к ней.



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