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Синоптики пообещали москвичам "ощущение" сильных морозов в крещенскую ночь
16 января 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 16:21
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Температура в Москве в ночь на Крещение будет не ниже девяти градусов мороза, однако за счет ветра и метели погода будет ощущаться на уровне минус шестнадцати. Об этом соообщил на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 19 января будет снег. Прогнозируется ветер с порывами 12-17 метров в секунду, метель и минус 7 - минус 9 градусов, по области 12 градусов мороза, передает "Интерфакс".

"Хочу обратить внимание, что при таком порывистом ветре температура минус девять будет восприниматься как минус 16 - минус 17", - подчеркнул Вильфанд. Он пояснил, что есть понятие "эффективная температура": ощущение холода будет существеннее, чем по показаниям термометра".

Ранее Вильфанд сообщал, что о резком потеплении или похолодании в течение Крещенской недели речь не идет, и сильных морозов до минус 25 градусов на Крещение быть не должно.
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