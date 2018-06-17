Оборудованный к ЧМ фонтан на западе Москвы превратил дорогу к метро в "душевую" для пассажиров (ФОТО) Рубрики: Городская инфраструктура

Автор: Ермаков Дмитрий / Агентство городских новостей "Москва"



"Новый фонтан окатывает всех, кто проходит мимо. Никогда прежде дорога до метро не была такой захватывающей", - иронизирует участник районного сообщества в











Горожане в комментариях к публикации отмечают, что результат благоустройства напоминает испытание из "Форта Боярд" или фонтаны-шутихи в Петергофе. Некоторые пользователи, впрочем, смотрят на ситуацию оптимистично: когда в городе наконец наступит летняя жара, бесплатный душ придется очень даже кстати. "А еще там теперь лавочки есть, сидя на которых эту картину можно наблюдать с 4D-эффектом", - добавила одна из участниц сообщества. В районе Дорогомилово на западе Москвы к чемпионату мира по футболу открыли фонтан, который за свое недолгое существование уже дважды подвергался буре критики от местных жителей. Так, ранее горожане критиковали чудо благоустройства из-за того, что оно стало пристанищем для бездомных и нетрезвых любителей искупаться. Недавно же фонтан "перенастроили", и он стал поливать водой всех людей, желающих пройти к метрополитену."Новый фонтан окатывает всех, кто проходит мимо. Никогда прежде дорога до метро не была такой захватывающей", - иронизирует участник районного сообщества в Facebook . Свою публикацию москвич сопроводил фотографиями, на которых можно наблюдать, как струи фонтана покрывают добрую половину дороги, устраивая холодный душ для пассажиров подземки.Горожане в комментариях к публикации отмечают, что результат благоустройства напоминает испытание из "Форта Боярд" или фонтаны-шутихи в Петергофе. Некоторые пользователи, впрочем, смотрят на ситуацию оптимистично: когда в городе наконец наступит летняя жара, бесплатный душ придется очень даже кстати. "А еще там теперь лавочки есть, сидя на которых эту картину можно наблюдать с 4D-эффектом", - добавила одна из участниц сообщества.



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