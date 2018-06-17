NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
июня
pda
Поиск
Архив

Оборудованный к ЧМ фонтан на западе Москвы превратил дорогу к метро в "душевую" для пассажиров (ФОТО)
16 июня 2018 г. | Время публикации 19:06
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Автор: Ермаков Дмитрий / Агентство городских новостей "Москва"
В районе Дорогомилово на западе Москвы к чемпионату мира по футболу открыли фонтан, который за свое недолгое существование уже дважды подвергался буре критики от местных жителей. Так, ранее горожане критиковали чудо благоустройства из-за того, что оно стало пристанищем для бездомных и нетрезвых любителей искупаться. Недавно же фонтан "перенастроили", и он стал поливать водой всех людей, желающих пройти к метрополитену.

"Новый фонтан окатывает всех, кто проходит мимо. Никогда прежде дорога до метро не была такой захватывающей", - иронизирует участник районного сообщества в Facebook. Свою публикацию москвич сопроводил фотографиями, на которых можно наблюдать, как струи фонтана покрывают добрую половину дороги, устраивая холодный душ для пассажиров подземки.





Горожане в комментариях к публикации отмечают, что результат благоустройства напоминает испытание из "Форта Боярд" или фонтаны-шутихи в Петергофе. Некоторые пользователи, впрочем, смотрят на ситуацию оптимистично: когда в городе наконец наступит летняя жара, бесплатный душ придется очень даже кстати. "А еще там теперь лавочки есть, сидя на которых эту картину можно наблюдать с 4D-эффектом", - добавила одна из участниц сообщества.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.06.2018   1:06
1
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 17 июня 2018 г. // Последняя новость 16 июня 2018 г. 21:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>