Работу столичной подземки и МЦК продлили в ночь на воскресенье из-за матча ЧМ-2018 Рубрики: Метрополитен

Автор: Авилов Александр / Агентство городских новостей "Москва" Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) предстоящей ночью будут работать до 3:00, сообщается на сайте столичного правительства. Такое решение принято в связи с тем, что в фан-зоне на Воробьевых горах будет транслироваться матч чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии, который завершится лишь около полуночи.



Подземка и МЦК будут также работать до 3:00 в ночь с 27 на 28 июня (в связи с проведением позднего матча между Сербией и Бразилией на стадионе "Спартак"), с 3 на 4 июля (из-за матча одной восьмой финала, который стартует на стадионе "Спартак" в 21:00), а также с 11 на 12 июля (полуфинал чемпионата, начало в 21:00 на стадионе в "Лужниках").



В мэрии рассчитывают, что продление режима работы метро и МЦК позволит болельщикам быстро добраться до дома после завершения просмотра футбольных матчей.



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