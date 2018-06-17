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Работу столичной подземки и МЦК продлили в ночь на воскресенье из-за матча ЧМ-2018
16 июня 2018 г. | Время публикации 15:32
Рубрики: Метрополитен  
 
Автор: Авилов Александр / Агентство городских новостей "Москва"
Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) предстоящей ночью будут работать до 3:00, сообщается на сайте столичного правительства. Такое решение принято в связи с тем, что в фан-зоне на Воробьевых горах будет транслироваться матч чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии, который завершится лишь около полуночи.

Подземка и МЦК будут также работать до 3:00 в ночь с 27 на 28 июня (в связи с проведением позднего матча между Сербией и Бразилией на стадионе "Спартак"), с 3 на 4 июля (из-за матча одной восьмой финала, который стартует на стадионе "Спартак" в 21:00), а также с 11 на 12 июля (полуфинал чемпионата, начало в 21:00 на стадионе в "Лужниках").

В мэрии рассчитывают, что продление режима работы метро и МЦК позволит болельщикам быстро добраться до дома после завершения просмотра футбольных матчей.
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