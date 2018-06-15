Роспотребнадзор начал проверку из-за кафе возле "Лужников", установившего разные цены для россиян и гостей ЧМ

15 июня 2018 г. Футбольного болельщика из Саудовской Аравии "прокатили" до гостиницы за 30 тысяч рублей

Болельщик вызвал такси до гостиницы и договорился заплатить три тысячи рублей. По окончании поездки с его карты списали почти 30 тысяч рублей: как сообщается, на дорогих поездках специализируются целые группы таксистов.