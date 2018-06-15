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Роспотребнадзор начал проверку из-за кафе возле "Лужников", установившего разные цены для россиян и гостей ЧМ
16 июня 2018 г. | Время публикации 20:12
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Александр Вильф
Роспотребнадзор начал проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о разных ценах в меню на русском и английском языках в одном из столичных кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией и уже начали "административные мероприятия" в связи с произошедшим.

О разнице цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню накануне рассказал сотрудник телеканала "Россия 24" Станислав Натанзон. "Вчера зашли в забегаловку у "Лужников". Нам дали два меню: на русском и на английском. Что называется, найдите отличия. Цены отличаются в два раза! Блин, чуваки, к вам приехали в гости люди. Крутые, веселые человеки со всего мира. Но банально грабить их, "разводить на бабло", - вы сами-то кто после этого", - написал Натанзон у себя в Facebook.

Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями. На одной из них можно наблюдать разницу в стоимости чахохбили в ресторане "Генацвале". В варианте для русскоговорящих посетителей цена блюда составляет 380 рублей, тогда как для гостей чемпионата мира ценник увеличен вдвое - до 760 рублей. Еще одно блюдо - шампиньоны с сыром - в меню на русском языке стоит 320 рублей, а на английском - уже 640 рублей.

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