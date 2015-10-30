Воробьев пообещал подарить первый Mercedes с подмосковного завода "самому заслуженному человеку" региона

30 октября 2015 г. Власти Подмосковья заказали бронированный внедорожник за 7 миллионов после стрельбы в Красногорске

Спустя 4 дня после событий в Красногорсе подмосковные власти разместили заказ на бронированный внедорожник ценой до 7,6 миллиона рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Кто будет пользоваться машиной, пока не ясно.