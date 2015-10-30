Воробьев пообещал подарить первый Mercedes с подмосковного завода "самому заслуженному человеку" региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первая машина, произведенная на подмосковном заводе Mercedes-Benz, будет подарена "самому заслуженному человеку" региона. Слова чиновника приводит агентство "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу подмосковной администрации.
"Сегодня завершается стройка покрасочной линии, и через год у нас будут отечественные "Мерседесы", выпущенные по современным немецким технологиям. Первую машину подарим самому заслуженному человеку Подмосковья", - сказал губернатор. Кто этот "самый заслуженный человек", Воробьев не уточнил.
Отметим, что два года назад власти Московской области объявили конкурс на поставку бронированного автомобиля с эвакуационным люком и пулестойким стеклом за 7,6 миллиона рублей
из регионального бюджета. Кому предназначалась эта машина, не уточнялось, однако в СМИ предположили, что "броневиком" будет пользоваться глава региона Андрей Воробьев.
В последние месяцы губернатор подвергся шквалу критики за ситуацию с мусорными полигонами. Подмосковные города тонут в отходах, жители протестуют против мусоросжигательных заводов, никаких решений проблемы местные чиновники не предлагают, однако все это не помешало Андрею Воробьеву вновь баллотироваться на пост главы Московской области. Выборы состоятся ближайшей осенью.