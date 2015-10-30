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Воробьев пообещал подарить первый Mercedes с подмосковного завода "самому заслуженному человеку" региона
16 июня 2018 г. | Время публикации 17:25
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Официальный сайт Правительства и Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первая машина, произведенная на подмосковном заводе Mercedes-Benz, будет подарена "самому заслуженному человеку" региона. Слова чиновника приводит агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковной администрации.

"Сегодня завершается стройка покрасочной линии, и через год у нас будут отечественные "Мерседесы", выпущенные по современным немецким технологиям. Первую машину подарим самому заслуженному человеку Подмосковья", - сказал губернатор. Кто этот "самый заслуженный человек", Воробьев не уточнил.

Отметим, что два года назад власти Московской области объявили конкурс на поставку бронированного автомобиля с эвакуационным люком и пулестойким стеклом за 7,6 миллиона рублей из регионального бюджета. Кому предназначалась эта машина, не уточнялось, однако в СМИ предположили, что "броневиком" будет пользоваться глава региона Андрей Воробьев.

В последние месяцы губернатор подвергся шквалу критики за ситуацию с мусорными полигонами. Подмосковные города тонут в отходах, жители протестуют против мусоросжигательных заводов, никаких решений проблемы местные чиновники не предлагают, однако все это не помешало Андрею Воробьеву вновь баллотироваться на пост главы Московской области. Выборы состоятся ближайшей осенью.
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