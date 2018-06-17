

Такси протаранило толпу пешеходов в центре Москвы Рубрики: Происшествия

ЦОДД



Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в районе дома 4 на улице Ильинка. Автомобиль сперва протаранил дорожный знак, а затем влетел в толпу людей. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших информации не поступало.



В столичном управлении МВД между тем заявили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Находившегося за рулем мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.



Между тем



В пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) между тем сообщили, что в связи с аварией на улице Ильинка перекрыто движение. Там также уточнили, что авария произошла с участием такси компании "Чекпоинт", у которой нет аккредитации на работу во время чемпионата мира по футболу.



В социальных сетях появилась фотография виновника инцидента:



Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.



Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.



Авария на Ильинке. pic.twitter.com/OL2YMz4XoB— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г. Автомобиль такси в субботу вечером врезался в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек.Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в районе дома 4 на улице Ильинка. Автомобиль сперва протаранил дорожный знак, а затем влетел в толпу людей. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших информации не поступало.В столичном управлении МВД между тем заявили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Находившегося за рулем мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.Между тем Life передает, что машина врезалась в группу мексиканских болельщиков. Издание также отмечает, что водитель такси пытался бежать с места происшествия, но его поймали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и две бригады скорой помощи.В пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) между тем сообщили, что в связи с аварией на улице Ильинка перекрыто движение. Там также уточнили, что авария произошла с участием такси компании "Чекпоинт", у которой нет аккредитации на работу во время чемпионата мира по футболу.В социальных сетях появилась фотография виновника инцидента:



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