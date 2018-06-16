Московская полиция завела уголовное дело на таксиста, въехавшего в толпу пешеходов

Полиция завела уголовное дело после того, как такси протаранило
толпу пешеходов на улице Ильинка в центре Москвы. Как отмечается на сайте
столичного управления МВД, расследование возбуждено по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Ранее в полиции заявили, что инцидент произошел по вине водителя, который не справился с управлением. Версия об умышленном наезде на людей не рассматривается. Сам виновник аварии, уроженец Киргизии Анарбек уулу Чынгыз, после ЧП заверил, что не хотел причинить никому вреда. При этом, по данным СМИ, он пытался сбежать с места ДТП.
Инцидент произошел в субботу вечером в районе дома 5 на улице Ильинка. Автомобиль такси выскочил на тротуар, протаранил дорожный знак, а затем врезался в толпу людей. В результате инцидента, согласно последней информации, пострадали восемь человек. Ранее сообщалось, что пострадавших - семь.
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В столичном департаменте здравоохранения сообщили ТАСС, что семь пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все они были госпитализированы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.
Известно, что среди пострадавших - двое россиян, украинец и две мексиканские болельщицы.
В пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД)ранее уточнили, что авария произошла с участием такси компании "Чекпоинт", у которой нет аккредитации на работу в Москве во время чемпионата мира по футболу.
В связи с инцидентом на улице Ильинка было временно перекрыто движение. После того, как автомобиль такси эвакуировали, полиция снова открыла дорогу для транспорта.