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Суд признал незаконными попытки московской полиции "замять" нападение на мужа соратницы Навального
16 июня 2018 г. | Время публикации 16:18
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Симоновский районный суд Москвы признал незаконным бездействие столичной полиции после нападения неизвестных на социолога Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Как сообщает "Открытая Россия", жалоба была подана на капитана полиции по фамилии Хомич, который неоднократно отказывался возбуждать уголовное дело.

Нападение произошло в ноябре 2016 года. Неизвестный напал на Мохова возле подъезда его дома и вколол ему некий препарат, от которого социолог потерял сознание примерно на 20 минут. На следующий день пострадавший обратился в полицию, однако правоохранители, как рассказывала Соболь, отнеслись к произошедшему "с пофигизмом".

Юрист ФБК тогда отмечала, что еще до инцидента ее супруг видел, как за ним ездила черная приора, провожавшая его до соседнего подъезда. "Какой-то кавказец ждал у нашего подъезда с букетом цветов. Когда отвернулся, ткнули чем-то в бедро, упал, был какое-то время обездвижен, конвульсии", - заявила Соболь.

Основатель ФБК оппозиционер Алексей Навальный связал нападение на мужа своей соратницы с расследованием, проводившимся фондом в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "личным поваром" президента Владимира Путина.

"Соболь ведет текущее наше огромное дело против кампаний Пригожина в ФАСе. Она написала на него кучу заявлений. Любина деятельность, совершенно точно, встала ему в большие деньги - нужно платить чиновникам больше взяток за благоприятный исход разбирательств по жалобам. Мы, конечно, не можем на 100% утверждать, что за нападением стоит именно Пригожин и его люди. Однако утверждаем, что эта версия должна быть рассмотрена в первую очередь", - пояснил тогда Навальный.

Политик также напомнил, что в Санкт-Петербурге имели место нападения на журналистов и оппозиционеров, опубликовавших материалы о расследованиях, связанных с Пригожиным. Кроме того, по данным ФБК, бизнесмен связан с финансированием так называемых частных военных компаний, которые существуют как полулегальные группы и "обслуживают правительство". "То есть у Пригожина есть постоянный доступ к людям, зарабатывающим насилием и находящимся в серой правовой зоне", - пояснил он.
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