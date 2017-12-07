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Жилой дом XIX века на Ивановской горке внесли в список памятников архитектуры
16 марта 2018 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Архитектура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Жилой дом Александрийского подворья получил статус выявленного объекта культурного наследия. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвыы, дом признан частью историко-градостроительной среды церкви Николы в Подкопае, а также частью исторической застройки Ивановской горки.

Трехэтажное кирпичное здание в Подкопаевском переулке построено в 1862 году. До настоящего времени в доме сохранилась планировка и архитектурно-декоративное решение фасадов того времени. Точной информации об авторе проекта нет, но есть сведения о том, что под перечислением описания построек владения стоит подпись архитектора Николая Козловского, который в 1855 году был главным архитектором проекта восстановления церкви Николая Чудотворца в Подкопаях.

Между тем в конце прошлого года стало известно, что ряд переулков в районе Ивановской горки включены в программу "Моя улица" 2018 года, что вызвало опасения защитников старой Москвы. Активисты выступили против комплексного благоустройства с типовыми решениями, предложив заменить нынешние дорожные знаки на знаки меньшего размера, которые не будут портить исторических видов на Ивановской горке, и провести реставрацию исторических зданий в Хохловском и Колпачном переулках. Полный список локальных восстановительных работ предлагается составить с привлечением жителей, специалистов и представителей управы района или префектуры ЦАО. Обращение по этому поводу было направлено мэру столицы Сергею Собянину, а также в местную префектуру и управу, однако о его результатах информации пока нет.
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