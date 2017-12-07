Жилой дом XIX века на Ивановской горке внесли в список памятников архитектуры

7 декабря 2017 г. Защитники старой Москвы выступили против работ по программе "Моя улица" в районе Ивановской горки

Переулки в районе Ивановской горки оказались включены в программу "Моя улица" на 2018 год. Защитники старой Москвы опасаются, что после ремонта один из немногих "аутентичных" районов полностью утратит исторический облик.