Прокуратура проверит московские авиакомпании из-за задержек рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с массовыми задержками рейсов проверит все столичные авиакомпании и организации по обслуживанию и ремонту воздушных судов. Об этом в интервью РИА "Новости"
сообщил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.
"Поскольку за безопасность полетов и соблюдение прав пассажиров, помимо авиакомпаний, отвечают и другие предприятия гражданской авиации, ММТП проведет масштабную проверку и поднадзорных авиакомпаний, и указанных предприятий. В том числе, прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов", — сказал Опенышев.
По статистике, в 2016 году поднадзорные прокуратуре авиакомпании перевезли свыше 28 миллионов пассажиров в ходе более 260 тысяч рейсов. Задержано было 1,88% рейсов. В 2017 году состоялось более 280 тысяч рейсов, в ходе которых было перевезено свыше 45 миллионов человек. Были задержаны 1,95% рейсов. При этом, по словам чиновника, каждая третья задержка произошла по вине авиаперевозчиков, а большинство задержанных рейсов приходилось на чартерные перевозки авиакомпаний, не поднадзорных Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. "Прокуратура приняла соответствующие меры, и поднадзорные ей авиакомпании в 2016-2017 годах оштрафовали на сумму около 10 миллионов рублей", - отметил Опенышев.
По его словам, при проверке центров управления воздушным движением прокуроры оценят, как они оснащены средствами наблюдения, есть ли у них необходимые сертификаты, прошли ли радиолокаторы техническое обслуживание и так далее. Также будет проверено соблюдение порядка уведомления и получения разрешений на использование воздушного пространства, обслуживания и ремонта воздушных судов. Кроме того, прокуроры проверят организацию летной работы, обеспечение режима рабочего времени и времени отдыха летного состава, а также медицинского обеспечения полетов, подготовки авиационного персонала и законности допуска членов экипажа к полетам, наличие поисковых и аварийно-спасательных средств.