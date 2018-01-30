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Стоимость дополнительных метров для участников реновации даже со скидкой выше, чем в коммерческом жилье
16 марта 2018 г. | Время публикации 16:33 | Последние изменения 16:37
Рубрики: Недвижимость  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Участники программы реновации в Москве жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы, и не сильно отличаются от цен в коммерческих объектах. Жильцы пятиэтажек, для которых докупка комнат была решающим фактором при голосовании за снос, теперь оказались в невыгодном положении.

В такой ситуации оказалась жительницы Левобережного района, медиаюрист Наталья Якимовская. Она призналась в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что "имела глупость" проголосовать за снос своего добротного кирпичного дома с бетонными перекрытиями, так как рассчитывала при переезде докупить третью комнату по выгодной цене.

В мае 2017 года жильцы консультировались в управе с юристом, который сообщил, что дополнительные метры будут продавать по рыночной цене в соответствии с нормативами Минстроя, и называл конкретную сумму - 90 400 за квадрат. В феврале этого года власти Москвы подписали постановление о 10-процентной скидке для желающих расширить жилплощадь при переселении. Сообщалось, что в каждом случае размер доплаты будут устанавливать эксперты, по рыночной цене.

При этом о 90 тысячах за квадратный метр речи уже нет. В первом доме, где переселение уже идет, - на 5-й Парковой улице в районе Измайлово - стоимость квадратного метра колеблется в промежутке от 160 до 175 тысяч рублей. Таким образом, доплата за комнату в среднем составляет более 2,5 миллиона рублей. Переселенцы признают, что в районе есть цены и пониже.

Как писала "Комсомольская правда" в репортаже о новостройке на 5-й Парковой, в коммерческих квартирах с такими же параметрами на соседнем Щелковском шоссе "квадрат", согласно базе недвижимости "Циан", стоит примерно столько же - от 158 до 171 тысячи рублей. Кроме того, власти запустили процедуру аукционов для квартир, на которые будут претендовать сразу несколько переселенцев. То есть конечная цена в таком случае окажется еще выше.

При этом в мэрии отказались от льготной ипотеки для участников реновации: по словам заммэра Марата Хуснуллина, ставки Центробанка и так падают из года в год. Помимо собственных средств для доплаты разрешается привлекать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты и другие не запрещенные законодательством РФ источники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, порядок приобретения дополнительных метров и квартир впоследствии будет корректироваться.
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