Мемориальную доску Борису Немцову установили на Малой Ордынке

16 марта 2018 г. Родные и соратники Немцова не придут на "предвыборное" открытие памятной доски политику в Москве

В движении "Солидарность" считают, что "память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании" Ксении Собчак, которая договорилась с мэрией об установке доски. Родные Немцова разделяют это мнение.