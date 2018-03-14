Мемориальную доску Борису Немцову установили на Малой Ордынке

Памятную доску политику Борису Немцову установили на доме на Малой Ордынке, 3, где он жил в последние годы. По данным "Интерфакса"
, на церемонии собрались несколько десятков человек. Из родственников Немцова в открытии участвовал его сын Антон.
Табличка установлена на арке, ведущей во двор дома. "В этом доме жил Борис Немцов, выдающийся политик, убитый 27 февраля 2015 года", - гласит надпись на доске. Антон Немцов отметил, что его отец - "великий государственный деятель и соавтор российской конституции" и, "безусловно, достоин того, чтобы его память увековечили".
На мероприятии присутствовала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая и договорилась с властями Москвы об установке памятной доски. Она заявила, что будет и дальше бороться за увековечение памяти Немцова. "Я обещаю, что я буду продолжать бороться за эту память, увековеченную и на мосту [Большом Москворецком, где Немцов был убит, там постоянно действует народный мемориал - прим. ред.], и на месте его работы, и везде, где это будет возможно", - цитирует Собчак ТАСС.
"Я рада, что теперь в этом городе есть место, куда в любое время может прийти любой человек, независимо от его политических убеждений, чтобы почтить память моего друга Бориса Немцова. Я рада, что теперь слова, что он выдающийся политик, будут всегда в нашем городе", - сказала кандидат в президенты.
Собчак поблагодарила "всех тех людей, без которых это не было бы возможно": движение "Солидарность", организацию "Немцов мост", Партию народной свободы ПАРНАС и "всех тех людей, которые годами добивались того, чтобы увековечить его память".
Она не упомянула в своей речи никого из столичных чиновников. Ранее соратников Немцова возмутило, что в своих публикациях об открытии памятной доски Собчак выражала благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за то, что он поддержал заявку на установку мемориальной доски.
Это стало одной из причин, по которой в церемонии открытия отказались
участвовать члены созданного Немцовым движения "Солидарность". Один из его лидеров Илья Яшин пояснил, что именно "подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту".
Кроме того, члены "Солидарности" восприняли участие Собчак в открытии доски как предвыборную акцию перед "днем тишины". По той же причине в мероприятии отказались участвовать дочь Немцова Жанна, его мать, сестра и брат. Жанна Немцова также объяснила свой отказ солидарностью с активистами, получившими по 20 суток ареста за организацию марша памяти Немцова в Нижнем Новгороде.
Собчак на открытии памятного знака объяснила, что 16 марта было выбрано лишь потому, что согласие всех жильцов дома на установку доски удалось получить только накануне. "Там были свои сложности, и сегодня я хочу поблагодарить всех жильцов, которых нам удалось убедить подписать это разрешение", - сказала она (цитата по видео
на YouTube-канале Собчак) и упомянула об аресте нижегородских активистов.