Жители Подмосковья потребовали от президента признать факт экологической катастрофы в регионе

Инициативные группы Москвы и Подмосковья собирают подписи под петицией
президенту России и высшим органам власти в связи с "мусорной" проблемой региона. Авторы обращения требуют признать факт экологической катастрофы, создать новое ведомство, которое отвечало бы за реформу сферы обращения с отходами и подчинялось бы непосредственно президенту, а также наказать виновных в сложившейся ситуации. Меньше чем за сутки петицию подписали более 3 тысяч человек, и это число растет.
"Правительство Московской области и лично губернатор Воробьев своими непрофессиональными действиями и отсутствием компетенции привели регион к социальному взрыву", - считают авторы петиции, опубликованной на портале Change.org. По их словам, в зоне экологической катастрофы оказались более миллиона жителей Москвы и Подмосковья.
В частности, страдают жители Клина
, Каширы, Чехова, Шатуры, Серпухова, Орехово-Зуево, Балашихи, Луховиц, Подольска, Коломенского округа, и Ногинского, Волоколамского, Воскресенского, Дмитровского, Пушкинского, Сергиево-Посадского
районов Подмосковья. По словам активистов, власти собираются "расширить зону бедствия" на городские округа Ступино, Зарайск, Черноголовку, Домодедово, Серебряные Пруды, Наро-Фоминский
, Воскресенский, Раменский, Солнечногорский, Ленинский муниципальные районы и Новую Москву.
Люди задыхаются от соседства с мусорными полигонами, у них обостряются системные и хронические заболевания, появляются недомогания "непонятного происхождения" и онкологические заболевания, говорится в обращении. Ядовитые вещества попадают со свалок в почву и грунтовые воды, отравляя источники питьевой воды. Используемые на полигонах системы дегазации посредством сжигания оказывают еще больший вред, считают жители, так как в процессе образуются ядовитые химические соединения.
Активисты требуют создать чрезвычайную комиссию по устранению и недопущению дальнейшего развития экологической катастрофы в Московской области и передать ей те функции в этой области, которые сейчас возложены на областное минэкологии. В комиссию авторы петиции предлагают включить представителей Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, депутатов Госдумы, специалистов МЧС России и Минздрава России, а также независимых экологов, ученых и представителей инициативных групп всех городов Подмосковья и Новой Москвы.
Жители также требуют приостановить проект "Чистая страна", предполагающий строительство мусоросжигательных заводов, провести его аудит в Счетной палате и ФАС, а также проанализировать в Генпрокуратуре. По итогам работы комиссии предлагается создать новое ведомство, главной задачей которого стал бы поиск максимально эффективных технологий обращения с отходами, позволяющих уйти от захоронения мусора на полигонах и не прибегать к сжиганию.
"Мусорная" проблема региона усугубилась в начале марта, когда жители сразу нескольких городов и районов Подмосковья вышли на массовые акции
против местных свалок. После закрытия полигона "Кучино" в Балашихе и двух десятков других нагрузка на оставшиеся свалки возросла в разы. На первый план в хронике протестов вышли полигоны "Ядрово" в Волоколамском районе и "Алексинский карьер" в Клину.
После митингов на свалке "Ядрово" был введен режим чрезвычайной ситуации, ликвидировать неприятные запахи власти обещают к началу чемпионата мира
по футболу. На полигоне в Клину началась экстренная дегазация, при этом глава Клинского района Алена Сокольская предположила, что протесты кем-то режиссируются и оплачиваются
. А в МЧС регулярно рапортуют, что никаких превышений по вредным веществам в воздухе около полигонов нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации, но посоветовал не ждать скорого решения
проблемы. Осенью активисты надеются провести референдум
о запрете мусоросжигающих заводов и переходе на раздельный сбор мусора.