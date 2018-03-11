Жители Подмосковья потребовали от президента признать факт экологической катастрофы в регионе

15 марта 2018 г. "Мусорный референдум" может пройти в Подмосковье в начале осени

На областной референдум вынесут вопросы о запрете строительства мусоросжигательных заводов, введении раздельного сбора мусора и возвращении права на бесплатный проезд. Он может пройти одновременно с выборами губернатора.