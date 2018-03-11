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Жители Подмосковья потребовали от президента признать факт экологической катастрофы в регионе
16 марта 2018 г. | Время публикации 13:35 | Последние изменения 14:46
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
Инициативные группы Москвы и Подмосковья собирают подписи под петицией президенту России и высшим органам власти в связи с "мусорной" проблемой региона. Авторы обращения требуют признать факт экологической катастрофы, создать новое ведомство, которое отвечало бы за реформу сферы обращения с отходами и подчинялось бы непосредственно президенту, а также наказать виновных в сложившейся ситуации. Меньше чем за сутки петицию подписали более 3 тысяч человек, и это число растет.

"Правительство Московской области и лично губернатор Воробьев своими непрофессиональными действиями и отсутствием компетенции привели регион к социальному взрыву", - считают авторы петиции, опубликованной на портале Change.org. По их словам, в зоне экологической катастрофы оказались более миллиона жителей Москвы и Подмосковья.

В частности, страдают жители Клина, Каширы, Чехова, Шатуры, Серпухова, Орехово-Зуево, Балашихи, Луховиц, Подольска, Коломенского округа, и Ногинского, Волоколамского, Воскресенского, Дмитровского, Пушкинского, Сергиево-Посадского районов Подмосковья. По словам активистов, власти собираются "расширить зону бедствия" на городские округа Ступино, Зарайск, Черноголовку, Домодедово, Серебряные Пруды, Наро-Фоминский, Воскресенский, Раменский, Солнечногорский, Ленинский муниципальные районы и Новую Москву.

Люди задыхаются от соседства с мусорными полигонами, у них обостряются системные и хронические заболевания, появляются недомогания "непонятного происхождения" и онкологические заболевания, говорится в обращении. Ядовитые вещества попадают со свалок в почву и грунтовые воды, отравляя источники питьевой воды. Используемые на полигонах системы дегазации посредством сжигания оказывают еще больший вред, считают жители, так как в процессе образуются ядовитые химические соединения.

Активисты требуют создать чрезвычайную комиссию по устранению и недопущению дальнейшего развития экологической катастрофы в Московской области и передать ей те функции в этой области, которые сейчас возложены на областное минэкологии. В комиссию авторы петиции предлагают включить представителей Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, депутатов Госдумы, специалистов МЧС России и Минздрава России, а также независимых экологов, ученых и представителей инициативных групп всех городов Подмосковья и Новой Москвы.

Жители также требуют приостановить проект "Чистая страна", предполагающий строительство мусоросжигательных заводов, провести его аудит в Счетной палате и ФАС, а также проанализировать в Генпрокуратуре. По итогам работы комиссии предлагается создать новое ведомство, главной задачей которого стал бы поиск максимально эффективных технологий обращения с отходами, позволяющих уйти от захоронения мусора на полигонах и не прибегать к сжиганию.

"Мусорная" проблема региона усугубилась в начале марта, когда жители сразу нескольких городов и районов Подмосковья вышли на массовые акции против местных свалок. После закрытия полигона "Кучино" в Балашихе и двух десятков других нагрузка на оставшиеся свалки возросла в разы. На первый план в хронике протестов вышли полигоны "Ядрово" в Волоколамском районе и "Алексинский карьер" в Клину.

После митингов на свалке "Ядрово" был введен режим чрезвычайной ситуации, ликвидировать неприятные запахи власти обещают к началу чемпионата мира по футболу. На полигоне в Клину началась экстренная дегазация, при этом глава Клинского района Алена Сокольская предположила, что протесты кем-то режиссируются и оплачиваются. А в МЧС регулярно рапортуют, что никаких превышений по вредным веществам в воздухе около полигонов нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации, но посоветовал не ждать скорого решения проблемы. Осенью активисты надеются провести референдум о запрете мусоросжигающих заводов и переходе на раздельный сбор мусора.
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