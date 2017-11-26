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Электропоезда "Иволга" появятся на маршрутах МЦД
16 марта 2018 г. | Время публикации 14:49 | Последние изменения 15:19
Рубрики: Общественный транспорт  
 
commons.wikimedia.org
Центральная пригородная пассажирская компания подписала контракт с Тверским вагоностроительным заводом на поставку 23 электропоездов "Иволга", которые должны быть запущены на первом маршруте Московского центрального диаметра между Одинцово и Лобней. Об этом сообщается на сайте ЦППК.

Стоимость контракта составляет 11,7 миллиарда рублей. Всего в рамках контракта будет поставлено 115 вагонов. Поставка будет осуществляться в течение всего 2018 года. Первые девять составов будут переданы заказчику в третьем квартале 2018 года, остальные появятся в четвертом квартале года. В пассажирских салонах составов используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, работающие в автоматическом режиме. Кроме того, поезд приспособлен для проезда маломобильных пассажиров.

Как сообщил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов, которого цитирует агентство "Москва", второй конкурс на поставку электропоездов для Московских центральных диаметров будет объявлен в апреле, сумма контракта составит 13,7 миллиарда рублей. А до конца года планируется начать обкатку поездов первой партии на маршруте Одинцово - Лобня.

Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в 2018 году обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города, снизив пассажиропоток на линиях метро.

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