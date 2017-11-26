Электропоезда "Иволга" появятся на маршрутах МЦД

Центральная пригородная пассажирская компания подписала контракт с Тверским вагоностроительным заводом на поставку 23 электропоездов "Иволга", которые должны быть запущены на первом маршруте Московского центрального диаметра между Одинцово и Лобней. Об этом сообщается на сайте ЦППК
.
Стоимость контракта составляет 11,7 миллиарда рублей. Всего в рамках контракта будет поставлено 115 вагонов. Поставка будет осуществляться в течение всего 2018 года. Первые девять составов будут переданы заказчику в третьем квартале 2018 года, остальные появятся в четвертом квартале года. В пассажирских салонах составов используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, работающие в автоматическом режиме. Кроме того, поезд приспособлен для проезда маломобильных пассажиров.
Как сообщил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов, которого цитирует агентство "Москва"
, второй конкурс на поставку электропоездов для Московских центральных диаметров будет объявлен в апреле, сумма контракта составит 13,7 миллиарда рублей. А до конца года планируется начать обкатку поездов первой партии на маршруте Одинцово - Лобня.
Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года
. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями
МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в 2018 году
обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города, снизив пассажиропоток на линиях метро.