Электропоезда "Иволга" появятся на маршрутах МЦД

19 декабря 2017 г. "Наземное метро" примет первых пассажиров во втором квартале 2019 года

Движение поездов по первым двум направлениям Московских центральных диаметров Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск предполагается открыть во II квартале 2019 года. Они будут ходить раз в шесть минут.