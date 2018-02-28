В день выборов президента наземный транспорт Москвы будет работать по расписанию будней

14 марта 2018 г. Избирателей в подмосковном Красногорске заманивают на выборы хлебом по пять рублей

18 марта на избирательных участках в Красногорске откроются продуктовые ярмарки, где можно будет купить буханку белого хлеба за пять рублей, а куриное яйцо – за два рубля. Там же можно будет пройти врачебный осмотр.