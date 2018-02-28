В день выборов президента наземный транспорт Москвы будет работать по расписанию будней

18 марта, в день выборов президента РФ, наземный транспорт в столице будет работать по расписанию рабочего дня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы
.
"Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни", - заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, по городу будет курсировать более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса и 1800 автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтракту. А маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси.
Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина собирается приложить в Москве и других городах-миллионниках наибольшие усилия по мобилизации граждан
, опасаясь, что явка в мегаполисах составит не больше 50 процентов. Для повышения явки используется множество способов - от социальных ярмарок
в столичном регионе до билетов на концерты поп-звезд, которые раздадут молодым избирателям
, впервые голосующим на выборах.