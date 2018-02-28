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В день выборов президента наземный транспорт Москвы будет работать по расписанию будней
16 марта 2018 г. | Время публикации 19:38 | Последние изменения 20:15
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
18 марта, в день выборов президента РФ, наземный транспорт в столице будет работать по расписанию рабочего дня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни", - заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, по городу будет курсировать более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса и 1800 автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтракту. А маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина собирается приложить в Москве и других городах-миллионниках наибольшие усилия по мобилизации граждан, опасаясь, что явка в мегаполисах составит не больше 50 процентов. Для повышения явки используется множество способов - от социальных ярмарок в столичном регионе до билетов на концерты поп-звезд, которые раздадут молодым избирателям, впервые голосующим на выборах.
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