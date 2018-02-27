СКР проверит московскую кальянную, где устраивали фотосессии с львенком

27 февраля 2018 г. В столице спасли львенка, которого незаконно использовали как "декорацию" к фотосессиям

Москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Полицейские заказали такую услугу и изъяли у фотографа двухмесячного львенка. Хищника отправили под наблюдение ветеринаров в центр передержки.