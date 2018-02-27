СКР проверит московскую кальянную, где устраивали фотосессии с львенком

Следователи проверяют кальянную в Москве, сотрудники которой устраивали фотосессии с львенком. Как сообщается на сайте ведомства
, проверка начата по поручению главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова по заявлению женщины о факте живодерства со стороны руководства кафе.
Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. При этом львенок без присмотра перемещается по территории заведения. Следователи осмотрели кальянную и получили доказательства содержания там дикого животного.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следствие намерено проверить наличие специального разрешения на содержание львенка в неволе, а также документов, подтверждающих законность его происхождения и владения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подобный инцидент произошел в конце февраля, когда москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Стражи порядка заказали такую услугу, и пришедший на встречу мужчина принес в переноске двухмесячного львенка
. Документов на животное у него не оказалось, по данному факту проводится административное расследование.