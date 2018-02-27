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СКР проверит московскую кальянную, где устраивали фотосессии с львенком
16 марта 2018 г. | Время публикации 19:50
Рубрики: Животные  
 
СК РФ
Следователи проверяют кальянную в Москве, сотрудники которой устраивали фотосессии с львенком. Как сообщается на сайте ведомства, проверка начата по поручению главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова по заявлению женщины о факте живодерства со стороны руководства кафе.

Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. При этом львенок без присмотра перемещается по территории заведения. Следователи осмотрели кальянную и получили доказательства содержания там дикого животного.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следствие намерено проверить наличие специального разрешения на содержание львенка в неволе, а также документов, подтверждающих законность его происхождения и владения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный инцидент произошел в конце февраля, когда москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Стражи порядка заказали такую услугу, и пришедший на встречу мужчина принес в переноске двухмесячного львенка. Документов на животное у него не оказалось, по данному факту проводится административное расследование.

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