В Солнечногорске будут судить полицейского, ставшего "супергероем в маске" Рубрики: Общество

Химкинский Бэтмен ЖНЕЦ



О химкинском герое по имени Жнец Грим Рипер СМИ рассказывали в 2016 году, на пике его популярности. Тогда Сеть взбудоражил ролик, на котором мужчина в черном костюме с плащом зажигает файер, бросает его на землю, после чего исчезает в темноте. Позже в Сети появилось обращение самого Грим Рипера, напоминающее трейлер к блокбастеру. В нем измененным голосом герой говорит, что вышел на тропу войны против преступности, потому что не может иначе. Когда журналисты вышли на Юнусова, он представился другом Грим Рипера и рассказал о мотивах Жнеца. Однако сегодня люди, которые давно знакомы с Бекханом, уверяют, что именно он и являлся "мстителем" и якобы помог задержать от 40 до 50 преступников.







Эпизод, в котором обвиняется Юнусов, произошел в 2015 году, до его увольнения из полиции и почти за год до появления Грим Рипера. Тогда Юнусов и его коллеги ворвались в салон сотовой связи и избили владельца салона Алексея Савина, после чего Юнусов устроил Савину допрос по поводу личных отношений с невестой Бекхана, Юлией, с которой Савин раньше встречался. Бизнесмена доставили в полицию и попытались обвинить в убийстве и похищении человека, однако потом отпустили. Бизнесмен зафиксировал побои и написал заявление в управление собственной безопасности МВД.



По версии Юнусова, Савин действительно причастен к убийству и похищению человека, а на свободе он оказался благодаря коррупционным связям. При этом, по словам адвоката Савина, никаких распоряжений для задержания от начальства Юнусов не получал и находился в тот день на больничном. Что же касается Грим Рипера, то, по словам Юнусова, этот проект якобы устроили оперативники с Петровки, 38, и участия в нем он никогда не принимал.



В Солнечногорском суде начались слушания по делу бывшего оперативника МВД Бекхана Юнусова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По некоторым данным, Юнусов является местным "мстителем в маске", на счету которого якобы десятки задержанных преступников, включая наркоторговцев. Об этом сообщает телеканал "360 градусов" О химкинском герое по имени Жнец Грим Рипер СМИ рассказывали в 2016 году, на пике его популярности. Тогда Сеть взбудоражил ролик, на котором мужчина в черном костюме с плащом зажигает файер, бросает его на землю, после чего исчезает в темноте. Позже в Сети появилось обращение самого Грим Рипера, напоминающее трейлер к блокбастеру. В нем измененным голосом герой говорит, что вышел на тропу войны против преступности, потому что не может иначе. Когда журналисты вышли на Юнусова, он представился другом Грим Рипера и рассказал о мотивах Жнеца. Однако сегодня люди, которые давно знакомы с Бекханом, уверяют, что именно он и являлся "мстителем" и якобы помог задержать от 40 до 50 преступников.Эпизод, в котором обвиняется Юнусов, произошел в 2015 году, до его увольнения из полиции и почти за год до появления Грим Рипера. Тогда Юнусов и его коллеги ворвались в салон сотовой связи и избили владельца салона Алексея Савина, после чего Юнусов устроил Савину допрос по поводу личных отношений с невестой Бекхана, Юлией, с которой Савин раньше встречался. Бизнесмена доставили в полицию и попытались обвинить в убийстве и похищении человека, однако потом отпустили. Бизнесмен зафиксировал побои и написал заявление в управление собственной безопасности МВД.По версии Юнусова, Савин действительно причастен к убийству и похищению человека, а на свободе он оказался благодаря коррупционным связям. При этом, по словам адвоката Савина, никаких распоряжений для задержания от начальства Юнусов не получал и находился в тот день на больничном. Что же касается Грим Рипера, то, по словам Юнусова, этот проект якобы устроили оперативники с Петровки, 38, и участия в нем он никогда не принимал.



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