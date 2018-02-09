Родные и соратники Немцова не придут на "предвыборное" открытие памятной доски политику в Москве

14 марта 2018 г. Памятную доску Борису Немцову откроют в центре Москвы 16 марта

Табличка появится на Малой Ордынке, дом 3, где в последние годы жил политик. Столичные власти разрешили установку при условии, что жители дома согласятся. По словам Ксении Собчак, собрать подписи было "очень непросто", но это удалось.