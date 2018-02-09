Родные и соратники Немцова не придут на "предвыборное" открытие памятной доски политику в Москве

Родные Бориса Немцова и его соратники по движению "Солидарность" отказались участвовать в официальном открытии мемориальной доски
политику на Малой Ордынке. Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак, по просьбе которой столичные власти разрешили установку памятного знака, сообщила, что церемония пройдет 16 марта в 17:00, и поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина.
Основанное Немцовым движение "Солидарность" опубликовало заявление
, в котором приветствовало установку памятного знака на доме, где политик жил в последние годы. "Это событие стало результатом давления со стороны гражданского общества", - говорится в сообщении. Однако на открытие таблички члены движения не придут.
Сопредседатель "Солидарности" Илья Яшин пояснил в своем Facebook
, что соратники Немцова рассматривают пятничное мероприятие как предвыборное. "Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. А еще больше нас коробят благодарности и реверансы в адрес Собянина. Подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. И установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли Собянина", - написал Яшин.
Оппозиционер рассказал "Коммерсанту"
, что Собчак лично пригласила его на церемонию, но он на "предвыборную акцию в последний разрешенный день агитации не пойдет". Представители "Солидарности" намерены прийти к дому на Малой Ордынке в субботу днем и возложить там цветы.
Родные Бориса Немцова - дочь Жанна, мать, сестра и брат - тоже отказались участвовать в открытии таблички в пятницу. Жанна Немцова пояснила, что их не устраивает выбор даты - "это политическое мероприятие перед выборами". Кроме того, она назвала отказ знаком солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток ареста за организацию марша памяти Немцова. В числе арестованных - друг семьи политика Стас Дмитриевский.
По мнению Немцовой, те, кто придет на акцию в пятницу, должны требовать освобождения активистов. "Мой отец всегда защищал и политзаключеных, и незаконно задержанных, это совершенно в его духе", - пояснила она. Дочь политика не исключила, что на церемонию открытия приедет мэр Москвы Сергей Собянин. Она выложила в Facebook фотографию, на которой видно, что территорию вокруг дома на Малой Ордынке расчищает целая бригада дворников.
Оппозиционер Алексей Навальный поддержал позицию "Солиданости" и родных Немцова. "Один из самых гнусных эпизодов этой "предвыборной кампании" - совместная предвыборная акция Собянина и Собчак по использованию в своих целях памяти Немцова. Любого нормального человека должно просто тошнить от этого "Спасибо Сергею Семеновичу за то, что сделал табличку" после того, как именно подчиненные Собянина годами громили стихийный мемориал на мосту", - написал Навальный в Facebook
.
"Именно подчиненные Собянина срывали табличку на доме. А теперь она "появляется по милости Сергея Собянина и Ксении Собчак", - отметил Навальный, подчеркнув, что "табличка - это заслуга многих людей, добивавшихся ее много месяцев.
Ранее об увековечивании памяти Немцова в Москве просили
Партия народной свободы (ПАРНАС) и Комитет действий, посвященные памяти Бориса Немцова. В ПАРНАСе предлагали установить памятный знак на Большом Москворецком мосту, где политик был убит, и мемориальную доску с барельефом на здании офиса партии на Пятницкой улице, 14, строение 1, где Немцов работал последние годы жизни. На эти просьбы мэрия не отреагировала.
В 2016 году активисты "Комитета протестных действий" установили четыре памятные таблички
по адресам, связанным с Немцовым. А политик Дмитрий Гудков и журналист Тимофей Дзядко сдали в мэрию около 30 тысяч подписей за установку памятного знака на Большом Москворецком мосту. В мэрии тогда заявили, что появление мемориальной доски может "расколоть общество"
.
Осенью 2017 года памятный знак появился на доме в Климентовском переулке, имеющем общую стену с домом на Малой Ордынке, где жил Немцов. Табличка провисела недолго
. В мэрии заявили, что ее повесили без согласования с властями, поэтому доску могут демонтировать, но вместо чиновников это сделали активисты радикального движения SERB.
Заммэра Леонид Печатников объяснил, что префектура тогда просто "не доехала" до места назначения. Сторонникам Немцова предложили повесить памятный знак в подъезде
, а не на фасаде. Позже табличка была восстановлена на фасаде, но представители SERB снова ее сорвали.