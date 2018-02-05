"Всех не пересажаете": Путин призвал медиков не бояться массовых посадок после скандального дела врача Мисюриной

12 февраля 2018 г. Пациент, после смерти которого осудили Мисюрину, мог выжить, если бы не ошибки после госпитализации

"Коммерсант" получил доступ к мотивировочной части приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной. Документ содержит подробности, ранее не раскрывавшиеся при обсуждении дела. В нем говорится, что гибели можно было избежать, если бы не серия ошибок после госпитализации.