"Всех не пересажаете": Путин призвал медиков не бояться массовых посадок после скандального дела врача Мисюриной

Президент России Владимир Путин призвал медиков не бояться всплеска уголовного преследования по обвинению во врачебных ошибках после резонансно дела московского гематолога Елены Мисюриной. Так он отреагировал на выступление президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля на встрече с работниками здравоохранения в Санкт-Петербурге, передает РБК
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Рошаль напомнил, что Мисюрина получила два года колонии после гибели пациента, которому она делала биопсию костного мозга. Мужчина скончался после операции в другом медучреждении, но виновной была признана Мисюрина, которая якобы проколола ему кровеносный сосуд. Медицинское сообщество активно выступило в ее защиту, усомнившись, что причиной смерти пациента, имевшего несколько заболеваний, включая онкологическое, стали именно действия гематолога.
"Мы сейчас чувствуем, что активизировались и следственные органы, и прокуратура, и суды. Сегодня в обществе настроения у врачей не очень хорошие, становится просто опасно быть доктором. Нам кажется, нужно вернуться к юридической проблеме врачебных ошибок", - сказал Рошаль. Он отметил, что врачебное сообщество видит свои проблемы и четко представляет, как их решить. "Мы добьемся, чтобы народ России был доволен", - пообещал он.
"Как у нас говорили в известном фильме: всех не пересажаете. Бояться нечего", - ответил Путин главе НИИ. Он признал, что требования к врачам растут, и объяснил это развитием отрасли. "Не сердитесь ни на кого. Это всегда так. Когда нет ничего, тогда и все хорошо. Как только движение начинается, как только развитие идет, как только люди начинают понимать, что есть другая жизнь и другие возможности, сразу смотрят не на то, что было вчера, - это быстро забывается, - а на то, что можно получить завтра. Это законные требования граждан. Мы должны ориентироваться на эти законные требования", - сказал президент.
Напомним, Елена Мисюрина была признана виновной по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Помимо коллег за врача вступились столичные чиновники. Приговор обжаловала даже прокуратура
. В суде Леонид Рошаль заявил о "необъяснимой травле врачебного сообщества" и предложил посадить себя
вместо Мисюриной.
В результате врача освободили из СИЗО и заменили меру пресечения подпиской о невыезде
до вступления приговора в силу. Позже газета "Коммерсант" обнародовала ранее не публиковавшиеся выводы экспертизы по делу Мисюриной. Из документов следует, что умершего пациента можно было спасти
даже с учетом проколотого сосуда, если бы в больнице, куда он поступил с жалобами на боль, поставили правильный диагноз и вовремя сделали операцию.