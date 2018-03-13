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С понедельника в столицу придет оттепель
16 марта 2018 г. | Время публикации 10:22 | Последние изменения 12:10
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Потепление придет в Москву в начале следующей недели, во вторник ожидается до плюс 3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что в выходные в столице будет по-февральски холодно. Температура воздуха в столице ночами опустится до минус 19 градусов, по региону - до минус 22 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше минус 7-5 градусов в Москве и покажут около минус 10-5 градусов в Подмосковье.

В то же время с понедельника, 19 марта, температура будет понемногу повышаться: минус 19-14 градусов ночью и от минус 5 до ноля градусов днем. Во вторник, 20 марта, прогнозируется минус 15-10 градусов в ночное время суток и минус 2 -плюс 3 градуса днем. Местами пройдут небольшие осадки.
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