С понедельника в столицу придет оттепель

13 марта 2018 г. К президентским выборам оттепель в Москве сменится январскими морозами

С вечера среды может выпасть более трети мартовской нормы осадков. А в ночь на пятницу температура понизится до минус 12 градусов. 17 и 18 марта подморозит еще сильнее: ночью до минус 22, днем ожидается минус 10 - минус 5 градусов.