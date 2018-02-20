Власти Москвы выпустили памятку по вопросам сдачи жилья гостям ЧМ-2018

20 февраля 2018 г. Столичные гостиницы оштрафовали почти на 6 миллионов за завышение цен к ЧМ-2018

К административной ответственности за нарушения законодательства в гостиничной сфере привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма административных штрафов составила 5 миллионов 948,2 тысячи рублей.