Власти Москвы выпустили памятку по вопросам сдачи жилья гостям ЧМ-2018

Столичные власти выпустили информационную памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы
.
"Самый эффективный способ найти арендатора - опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования. К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором. Также необходимо заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире", - цитируются на портале слова руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.
Кроме того, в памятке содержатся сведения по размещению гостей из-за рубежа. Арендодателям напоминают, что в таких случаях принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина и предоставить его в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток. Памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах.
В феврале Роспотребнадзор провел проверку подготовки гостиниц к чемпионату мира по футболу: к административной ответственности
за завышение цен и нарушение санитарного законодательства были привлечены 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила пять миллионов 948,2 тысячи рублей.
Кроме того, Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии
, по телефонам которой можно будет не только пожаловаться на завышение цен в гостиницах во время проведения чемпионата мира по футболу, но и узнать максимальную стоимость ночевки в том или ином отеле. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".