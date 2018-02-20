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Власти Москвы выпустили памятку по вопросам сдачи жилья гостям ЧМ-2018
16 марта 2018 г. | Время публикации 08:57 | Последние изменения 12:03
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти выпустили информационную памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Самый эффективный способ найти арендатора - опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования. К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором. Также необходимо заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире", - цитируются на портале слова руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

Кроме того, в памятке содержатся сведения по размещению гостей из-за рубежа. Арендодателям напоминают, что в таких случаях принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина и предоставить его в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток. Памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах.

В феврале Роспотребнадзор провел проверку подготовки гостиниц к чемпионату мира по футболу: к административной ответственности за завышение цен и нарушение санитарного законодательства были привлечены 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила пять миллионов 948,2 тысячи рублей.

Кроме того, Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии, по телефонам которой можно будет не только пожаловаться на завышение цен в гостиницах во время проведения чемпионата мира по футболу, но и узнать максимальную стоимость ночевки в том или ином отеле. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".

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