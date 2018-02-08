Жителям столичного региона предложат подписаться на газеты и журналы 18 марта

Жители Москвы и Московской области смогут оформить подписку на газеты и журналы на 338 избирательных участках в день выборов президента РФ 18 марта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФГУП "Почта России", услуга согласована с ЦИК России.
Подписку на 294 избирательных участках Москвы и 44 избирательных участках Московской области будут принимать сотрудники ближайших отделений почтовой связи с 9:30 до 16:00. Подписку можно оформить в рамках досрочной подписной кампании на второе полугодие 2018 года, а также в рамках текущей подписной кампании на апрель, май и июнь. Адреса избирательных участков, где будет оформляться подписка, можно узнать по телефону горячей линии "Почты России" 8-800-2005-888.
Это не единственная мера, с помощью которой власти надеются повысить явку в столице 18 марта. Напомним, в Москве в день выборов будет проходить фестиваль "МосЕда"
. Более 1500 площадок фестиваля расположатся вблизи мест голосования: в ходе него власти намерены презентовать продукты, которые пользуются популярностью на ярмарках выходного дня, и узнать, какие еще продукты горожане хотели бы видеть на ярмарках. Для этого горожанам раздадут буклеты-опросники.
Также 17-го и 18 марта в Москве решили провести "беспрецедентную по масштабам" акцию по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний
. Тесты можно будет сдать бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках и медицинских кабинетах школ, где будут расположены избирательные участки. А молодых избирателей, которые будут впервые голосовать на выборах президента, ждут бесплатные билеты на концерты отечественных поп-исполнителей
, полностью финансируемые Мосгоризбиркомом.