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Москвичам пообещали погоду "по Пушкину" в выходные: мороз и солнце
16 марта 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Гидрометцентр России
Выходные в столице будут морозными, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 17 марта, столицу ожидает переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 17 - минус 19 градусов, в центре - минус 12 - минус 14 градусов, по области до минус 22 градусов, днем в Москве минус 7 - минус 9, по области до минус 12 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье, 18 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве минус 17 - минус 19 градусов, в центре -минус 12- минус 14 градусов, по области до минус 22 градусов. Днем в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

"В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие "мороз и солнце, день чудесный"; прямо по Пушкину. Ночь морозная, минус 17 - минус 19, в девять утра будет около минус 13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус трех - минус пяти", - сказал "Интерфаксу" глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Пятница, 16 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
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