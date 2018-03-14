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Задержан предприниматель, по вине которого погибли шестеро жителей дома в Ногинске
16 марта 2018 г. | Время публикации 12:58 | Последние изменения 13:42
Рубрики: Происшествия  
 
СК РФ
Индивидуальный предприниматель задержан по уголовному делу о гибели шести человек от отравления газом в доме в подмосковном поселке Красный Электрик. Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения СК РФ.

14 марта в квартире дома в поселке Красный Электрик были обнаружены тела матери и трех ее детей одиннадцати, шести и трех лет. Позже в квартире этажом выше нашли тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына. Как выяснили следователи, женщина и трое ее детей, а также их соседи этажом выше умерли от отравления скопившимся угарным газом. По данным паблика Mash, дом 1950-х годов постройки ни разу не ремонтировали и даже не включали в план капитального ремонта.

По данным следствия, смерть людей наступила от отравления продуктами горения в результате отсутствия вытяжки продуктов горения из вентиляционной шахты, которая своевременно не обслуживалась. Согласно договору управляющей компании, обслуживание системы вентиляции было возложено на индивидуального предпринимателя "С. Н. Еременко". Предприниматель задержан, ему будет предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.
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