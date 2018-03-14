Задержан предприниматель, по вине которого погибли шестеро жителей дома в Ногинске

14 марта 2018 г. Сушка белья над газовой плитой привела к гибели троих взрослых и троих детей в Ногинске

В квартире, где нашли тела женщины и трех ее детей, была включена газовая плита и сушились детские вещи. Еще двоих погибших обнаружили этажом выше. Предположительно, все они умерли в один день от отравления скопившимся газом.