Водителя насмерть придавило трубой на стройке метро в районе станции "Калужская"

Водитель КамАЗа погиб на стройплощадке метро в районе станции "Калужская", сообщает РБК
. По словам одного из рабочих, водитель поехал с открытым кузовом и сбил восьмитонную трубу, установленную неделю назад.
Инцидент произошел вблизи дома номер 62, корпус 2 по Старокалужскому шоссе, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах. Мужчину зажало на переднем сидении. Погибшего доставали с помощью специальной техники. На место происшествия выезжали скорая помощь, полиция, автомобиль пожарных. Также ожидается прибытие следственной группы, сообщает "Вечерняя Москва"
.
Официальных комментариев пока не поступало. Вблизи станции "Калужская" строятся элементы Большой кольцевой линии метро, которая протянется оттуда до станции "Проспект Вернадского". Подрядчиком строительства - ООО "ИБТ". Работы должны завершиться в 2019 году.