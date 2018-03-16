

Водителя насмерть придавило трубой на стройке метро в районе станции "Калужская" Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел вблизи дома номер 62, корпус 2 по Старокалужскому шоссе, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах. Мужчину зажало на переднем сидении. Погибшего доставали с помощью специальной техники. На место происшествия выезжали скорая помощь, полиция, автомобиль пожарных. Также ожидается прибытие следственной группы, сообщает



Официальных комментариев пока не поступало. Вблизи станции "Калужская" строятся элементы Большой кольцевой линии метро, которая протянется оттуда до станции "Проспект Вернадского". Подрядчиком строительства - ООО "ИБТ". Работы должны завершиться в 2019 году. Водитель КамАЗа погиб на стройплощадке метро в районе станции "Калужская", сообщает РБК . По словам одного из рабочих, водитель поехал с открытым кузовом и сбил восьмитонную трубу, установленную неделю назад.Инцидент произошел вблизи дома номер 62, корпус 2 по Старокалужскому шоссе, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах. Мужчину зажало на переднем сидении. Погибшего доставали с помощью специальной техники. На место происшествия выезжали скорая помощь, полиция, автомобиль пожарных. Также ожидается прибытие следственной группы, сообщает "Вечерняя Москва" Официальных комментариев пока не поступало. Вблизи станции "Калужская" строятся элементы Большой кольцевой линии метро, которая протянется оттуда до станции "Проспект Вернадского". Подрядчиком строительства - ООО "ИБТ". Работы должны завершиться в 2019 году.



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