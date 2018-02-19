

Беспилотный трамвай протестируют в столице осенью Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



"Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который мы собираемся тестировать и показать в Москве", - сказал Винокур, добавив, что в начале 2019 года компания планирует показать первый в России алюминиевый трамвай.



Кроме того, ранее сообщалось, что на столичных трамвайных путях уложат маты, снижающие воздействие вибраций от движения трамваев на фасады зданий. Монтаж матов пройдет во время капитального ремонта трамвайных путей Новоспасского моста и Большой Калитниковской улицы. В будущем их планируется установить и на других участках, которые расположены к жилым домам слишком близко.



А в феврале нынешнего года стало известно, что на трамвайных путях начнут укладывать Первый беспилотный трамвай протестируют в Москве осенью 2018 года. Об этом сообщил на выставке "ЭлектроТранс-2018" генеральный директор компании "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур, слова которого приводит агентство "Москва" "Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который мы собираемся тестировать и показать в Москве", - сказал Винокур, добавив, что в начале 2019 года компания планирует показать первый в России алюминиевый трамвай.Кроме того, ранее сообщалось, что на столичных трамвайных путях уложат маты, снижающие воздействие вибраций от движения трамваев на фасады зданий. Монтаж матов пройдет во время капитального ремонта трамвайных путей Новоспасского моста и Большой Калитниковской улицы. В будущем их планируется установить и на других участках, которые расположены к жилым домам слишком близко.А в феврале нынешнего года стало известно, что на трамвайных путях начнут укладывать шпалы из переработанного пластика . В отличие от деревянных такие шпалы служат в пять раз дольше, позволяют сократить использование древесины и дать повторное применение пластику. Впервые их протестировали прошлым летом на участке линии на проспекте Мира, пилотный проект был признан удачным. В этом году новые шпалы будут использовать при ремонте путей в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 февраля 2018 г. На трамвайных путях в Москве начнут укладывать пластиковые шпалы

Шпалы из переработанного пластика протестировали летом на проспекте Мира. Шпалы будут использовать при ремонте путей в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде.



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