

Блогеры высмеяли скульптуры Цветаевой работы Церетели после открытия памятника в Строгино Рубрики: Общество

АГН "Москва" / Авилов Александр



Как говорится в пресс-релизе Академии художеств РФ, данная скульптурная композиция — не первое обращение к образу поэтессы. В частности, скульптурный портрет Цветаевой, выполненный в технике горельефа, входит в программный авторский цикл "Мои современники", представленный в галерее искусств на Пречистенке. Кроме того, в 2012 году памятник Цветаевой работы Церетели открылся во французском городе Сен-Жиль-Круа де Ви.



Между тем блогеры не упустили случая раскритиковать работу Церетели, обратив внимание на несоответствие памятника фотографиям поэтессы. "Цветаева-на-Блинах. Установлена в Строгино. Но Церетели - на то он и Церетели, чтобы обсеменить Мариной Ивановной весь божий мир. Вот еще парочка Цветаевых - одна с розой, но туфелек рядом нет; вторая и без розы, и без обуви", - комментирует работы скульптора



"Который день думаю о сиськах Цветаевой, увековеченных Церетели. Ради интереса провела маммологический осмотр существующих памятников Цветаевой. Ни на одном сисек не обнаружила, - пишет в



Насмешки вызвал и цветок, присутствующий как минимум у двух скульптур Цветаевой. "Скульптор Церетели для наглядности изваял Цветаеву с цветком в руке. От души надеюсь, что он никогда не возьмется за памятник Вагинову", -



Это не первый подобный случай, связанный со скульптурами Церетели: в прошлом году блогеры



Еще один блогер заметил небрежность в написании имен Елизаветы и Екатерины II: полностью они не вместились - получилось "Елизавет" и "Екатерин", а недостающие буквы А находятся уже на другом ребре постамента. А в число правителей по неизвестным причинам не попали такие фигуры, как киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, отец Василия II Темного Василий I, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, Екатерина I и последний прямой представитель рода Романовых Петр II. В понедельник, 14 мая, во дворе школы номер 1619 состоялось открытие памятника поэтессе Марине Цветаевой. Как сообщает "Интерфакс" , автор памятника, президент Российской академии художеств Зураб Церетели передал скульптуру в дар музею школы, которая с 1996 года носит имя Цветаевой. В работе скульптора Цветаева запечатлена сидящей на постаменте с розой в руке. В церемонии открытия, прошедшей в год 125-летия Цветаевой, приняли участие члены семьи поэтессы, представители Госдумы, министерства образования, Минкультуры, Мосгордумы и правительства столицы.Как говорится в пресс-релизе Академии художеств РФ, данная скульптурная композиция — не первое обращение к образу поэтессы. В частности, скульптурный портрет Цветаевой, выполненный в технике горельефа, входит в программный авторский цикл "Мои современники", представленный в галерее искусств на Пречистенке. Кроме того, в 2012 году памятник Цветаевой работы Церетели открылся во французском городе Сен-Жиль-Круа де Ви.Между тем блогеры не упустили случая раскритиковать работу Церетели, обратив внимание на несоответствие памятника фотографиям поэтессы. "Цветаева-на-Блинах. Установлена в Строгино. Но Церетели - на то он и Церетели, чтобы обсеменить Мариной Ивановной весь божий мир. Вот еще парочка Цветаевых - одна с розой, но туфелек рядом нет; вторая и без розы, и без обуви", - комментирует работы скульптора в Facebook писательница Татьяна Толстая. Одна из скульптур, установленная в галерее искусств на Пречистенке, вызвала особенное оживление в связи с явным анатомическим несоответствием памятника и оригинала."Который день думаю о сиськах Цветаевой, увековеченных Церетели. Ради интереса провела маммологический осмотр существующих памятников Цветаевой. Ни на одном сисек не обнаружила, - пишет в Facebook журналист Евгения Коробкова. - Посмотрела фотографии. Нет там сисек. Почитала воспоминания - там вообще ни намёка на сиськи. В воспоминаниях друзей и родственников отмечается сухопарость МЦ, а сама Марина Ивановна говорила, что у неё "фигура египетского мальчика". Или я что-то не знаю о Египте, но, вроде, мальчики там сисек не носили. Нашла фотку в купальнике с сыном Муром. И через купальник не проглядывается. Или Марина Ивановна что-то от нас скрывала?". Журналистка предположила, что скульптор "мог видеть грудь Цветаевой, и, допустим, она его так впечатлила, что он это зрелище пронёс до старости лет и на одре поделился знанием с подрастающей порослью".Насмешки вызвал и цветок, присутствующий как минимум у двух скульптур Цветаевой. "Скульптор Церетели для наглядности изваял Цветаеву с цветком в руке. От души надеюсь, что он никогда не возьмется за памятник Вагинову", - комментирует филолог, литературовед Олег Лекманов. "Такие кованые розочки начинающие художественные кузнецы работают на продажу", - заявил в комментариях к фото другой скульптуры пользователь Михаил Окунь.Это не первый подобный случай, связанный со скульптурами Церетели: в прошлом году блогеры раскритиковали созданные им скульптурные изображения нескольких правителей Руси на "Аллее правителей", отметив, что многие из них не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и попросту являются двойниками друг друга. Как следует из поста, размещенного в Telegram, бюст Ивана III внешне отличается от бюста его отца Василия II только одеждой, то же самое можно сказать об изображениях Михаила Федоровича и его предшественника на престоле Бориса Годунова.Еще один блогер заметил небрежность в написании имен Елизаветы и Екатерины II: полностью они не вместились - получилось "Елизавет" и "Екатерин", а недостающие буквы А находятся уже на другом ребре постамента. А в число правителей по неизвестным причинам не попали такие фигуры, как киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, отец Василия II Темного Василий I, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, Екатерина I и последний прямой представитель рода Романовых Петр II.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 мая 2017 г. Блогеры высмеяли московскую "Аллею правителей", обнаружив на ней царей-"близнецов"

Часть скульптур в аллее фактически представлены двойниками: изображение Ивана III и его отца Василия II почти неотличимы друг от друга, как и изображения Михаила Романова и Бориса Годунова. Их уже сравнили с "типовым Ильичом".



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