В ЦОДД объяснили причину восьмибалльных пробок в вечерний час пик

Вечером 15 мая в столице наблюдалась повышенная загруженность дорог. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения", загруженность дорог в вечерний час пик достигла восьми баллов.
В ЦОДД сообщили, что причиной осложнения дорожной ситуации стали дождь и увеличение количества автомобилей на улицах города.По данным правительства Москвы, во вторник было зафиксировано более 2,7 миллиона транспортных средств, что на 174 тысячи больше, чем в конце апреля. "Длинные праздники закончились, и автомобилисты вернулись в город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ухудшение погоды также сказалось на дорожной ситуации: автомобилисты ехали медленнее и осторожнее, местами из-за ДТП образовывались заторы. К 21:00 движение в городе нормализовалось, и общая загруженность дорог составила четыре балла.
Напомним, вечером 18 апреля сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал в столице 10-балльную загруженность
, однако Центр организации дорожного движения Москвы посчитал неверными эти данные, заявив, что речь могла идти о 9-балльных пробках
. Аналитики "Яндекс.Пробок" настаивали на том, что пробки все же достигли максимальных 10 баллов, но продержались на этой отметке 15 минут.
Впоследствии руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что баллы по оценке дорожной загруженности, которые выставляет "Яндекс", не показательны
. Чиновник пояснил, что если в 2007 году оценка в 7 баллов соответствовала средней скорости в 20 километров в час, то сейчас — уже 22–23 километра в час, и предложил заменить баллы указаниями на среднюю скорость движения. В пресс-службе компании претензии Ликсутова прокомментировать отказались.