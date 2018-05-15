Утром в некоторых районах Москвы вновь пахло сероводородом

Повышенное содержание сероводорода зафиксировано утром 16 мая в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов. В то же время предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили РИА "Новости"
в "Мосэкомониторинге".
"Сероводород: в отдельных районах города в утренние часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении. В "Мосэкомониторинге" пояснили, что это связано с кратковременным ухудшением условий рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. По состоянию на 9.00 максимально разовые концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Кроме того, 17 мая метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Ранее "Мосэкомониторинг" зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы в ночь с 14 на 15 мая
. По данным экологической службы, первые отклонения от нормы датчики "Мосэкомониторинга" обнаружили в полночь в районе Печатники. Предельно допустимая концентрация этого вещества составляла 1,6 ПДК. По состоянию на 05:00 в Печатниках, Выхино-Жулебино и Люблино автоматические станции контроля воздуха зафиксировали предельно допустимую разовую концентрацию сероводорода с превышением в 4,5, 3,4 и 3 раза соответственно.
Также в нескольких других районах юго-востока Москвы отмечены незначительные разовые превышения ПДК сероводорода. В "красной зоне" оказались такие районы, как Орехово-Борисово, Южное, Капотня, Рязанский и Новокосино.