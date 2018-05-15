Утром в некоторых районах Москвы вновь пахло сероводородом

15 мая 2018 г. Ночью и утром на востоке и юго-востоке столицы вновь пахло сероводородом

Первые отклонения от нормы обнаружили в полночь в районе Печатники. По состоянию на 05:00 в Печатниках, Выхино-Жулебино и Люблино зафиксировали ПДК сероводорода с превышением в 4,5, 3,4 и 3 раза соответственно.